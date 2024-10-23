海關揭中國鴨肝扮匈牙利鵝肝 食品零售商違商品說明條例罰3萬元
撰文：何瑞芬
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一間食品零售商涉供應涉售賣一款聲稱是「匈牙利鵝肝」產品，但經化驗後認實是中國鴨肝，違反《商品說明條例》，今（23日）被判罪名成立，罰款3萬元。海關執法行動中，共在該食品零售商旗下4間分店共檢取27包同款食品，價值約3,900元。
4間分店共檢取27包「匈牙利鵝肝」共值$3900
海關表示，早前在全港巡查時，在該食品零售商購買一款聲稱為鵝肝的食品，並將樣本送往政府化驗所化驗，結果顯示該食品實為鴨肝。海關隨後採取執法行動，在該食品零售商旗下4間分店共檢取27包同款食品，價值約3,900元。
海關指，該供應商違反《商品說明條例》，今日在沙田裁判法院被裁定罪名成立，被判處罰款3萬元。海關提醒商戶遵守《條例》的規定，而消費者於購買商品時亦應光顧信譽良好的商戶。
根據《條例》，任何人在營商或業務過程中供應已應用虛假商品說明的貨品，或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。
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