機管局聘見習行政人員MT　名額逾10個 　稱有「極具競爭力薪酬」

機場三跑系統最快於本月28日啓動，機管局人手需求預料將增加。與此同時，機管局見習行政人員（MT）培訓計劃現已開放申請。



薪酬管理及組織發展總經理潘小紅指，希望今年能聘請10名以上見習行政人員。她指，計劃每年有數千人申請，成功申請者將獲「極具競爭力薪酬」，並有機會在劃完成後獲聘為助理經理。



潘小紅指，預計今年將聘請10名以上見習行政人員。（梁鵬威攝）

迎接機場三跑系統全面運作，潘小紅表示，機管局目前仍在進行人手策劃的統計，暫未有確切所需人手數字，不過已有充足準備。她表示，為應付未來人手需求，希望今年能聘請10名以上見習行政人員。她指，見習行政人員將有「極具競爭力薪酬」，但指不方面透露實際數字。

楊展希現已在機管局工作三年，他認爲最大的收穫，是拓寬了不少人脈。（梁鵬威攝）

畢業於倫敦大學學院（UCL）機械工程系的楊展希Matthew現已加入機管局三年。他自中學開始已在英國讀書，常常需港英兩邊飛，便對航空業產生興趣。他認爲航空業前景明朗蓬勃，便於2022年7月參加機管局見習行政人員培訓計劃。

他表示，雖然他加入時，香港航空業正受疫情影響，仍未復蘇，但機管局仍然積極發展三跑和機場城市，可見機管局未來仍有蓬勃發展，「疫情只係一個好細嘅衝擊。」

楊展希現已在機管局工作三年，他認爲最大的收穫，是拓寬了不少人脈。他表示，去年在航空物流部工作時，需要參與「香港國際機場東莞空港中心」的項目，期間結識了不少來自内地國企的商業夥伴，拓寬了圈子。

李霖畢業於香港大學金融系，去年加入機管局，她認爲機管局工作較爲多元刺激。（梁鵬威攝）

另一位見習行政人員李霖Vanessa，則從香港大學金融系畢業，去年加入機管局。她在大學期間已參加過機管局暑期實習，其後亦曾做過幾份金融相關的實習工作。她認爲，航空業的多樣性和刺激，令她想成爲機管局見習行政人員，「其他工比較多坐office（辦公室）、做research（研究）、打字，但機管局好唔同，可以落到飛行區或者客運大樓，睇下發生咩事，即時去解決問題。」

她表示，機管局見習行政人員計劃令她能接觸不同種類的工作，包括零售廣告，企業規劃等等，使她更熟悉機場運作，未來希望繼續在機管局發展事業。

機管局見習行政人員培訓計劃長達36個月，期間需在機場營運、商業和企業發展三個不同部門工作，完成計劃之後，將有機會成爲助理經理。現已開放網上申請，截止日期為今年12月6日。預計12月會開始面試，成功者申請將於明年7月履新。