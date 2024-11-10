Jollibee收購添好運　許正宇參與新店開幕　財庫局：體現對港信心

財經事務及庫務局局長許正宇今日（10日）出席Jollibee飲食集團的添好運及Common Man Coffee Roasters新店開幕儀式，又提到許正宇今年初曾與Jollibee集團創辦人陳覺中會面，除了認為對方的企業家精神令人深刻，亦指其集團收購添好運，體現對香港的信心與支持。



財經事務及庫務局局長許正宇（右六）參與Jollibee飲食集團的添好運及Common Man Coffee Roasters咖啡店開幕儀式。（財經事務及庫務局Facebook圖片）

財經事務及庫務局今日在社交平台專頁撰文，提到該局局長許正宇今日參與Jollibee飲食集團的添好運和Common Man Coffee Roasters新店開幕儀式，見證兩個餐飲品牌在港拓展。

文中提到，許正宇今年初曾與Jollibee集團創辦人陳覺中見面、並共嘗品嘗炸雞，當時陳覺中分享到Jollibee創業史，由零開始、從賣雪糕轉到賣炸雞，逐漸成為全球知名品牌。陳覺中當時也在「裕澤香江」(Wealth for Good in Hong Kong)高峰論壇上與環球家族辦公室參與者分享了他的商業歷程與經營理念。

財庫局在文中指，陳覺中及Jollibee集團的創業故事為香港餐飲業帶來新亮點，又指Jollibee集團收購添好運，體現了對香港的信心與支持，亦進一步鞏固香港作為世界級美食之都的地位。