余偉文：外資認為內地刺激政策現「方向性轉變」　對港發展信心增

第三屆國際金融領袖投資峰會將於下月18日至20日舉行，金管局總裁余偉文表示，今年有不少金融機構主動舉手報名，金管局都盡量配合到大家的需求，但考慮到位置有限，都會設置候補名單。三年間，金融峰會對強化香港「國際金融中心」定位，有着出乎意料的效果。



金融機構主動舉手報名金融峰會

國際金融領袖投資峰會緣起於2022年，標誌着香港走出疫情，重返國際舞台。今年峰會預計將吸引數百家國際金融機構領袖出席，花旗集團行政總裁Jane Fraser、瑞銀集團董事長Colm Kellehe、法國巴黎銀行董事長樂明瀚及三菱UFJ金融集團會長三毛兼承及新上任的摩根士丹利首席執行官Edward Pick、滙豐集團行政總裁艾橋智等人均已確認參加。

余偉文在接受媒體訪問時表示，金融機構的一把手來港參加峰會，再將他們在參會期間的所見所聞，同總部的管理層講、同董事會講、同國際傳媒講，起到一個好大的宣傳效果。據他所知，有機構CEO在參加完峰會後，在自己公司的內部網站進行視頻分享，這之後，真的見到有外籍員工願意返回香港工作。

相信今年峰會參加者對內地經濟環境興趣增

余偉文表示，過去兩年舉辦峰會的經驗證明，探討內地經濟的環節受到國際參與者的重視及歡迎。而內地自9月底開始推出一系列經濟刺激政策，被外國投資者解讀為「方向性轉變」，進而對內地經濟信心有所提升，並重新調高在內地及香港市場的資金配置。在此背景下，相信今年國際參與者對相關環節的興趣會更濃。

至於外資態度轉變對香港的影響，余偉文表示，據他所知，投資者對於香港未來1至2年發展的信心很強，而主要增長點集中在資本市場、債券市場、財富管理領域和人民幣國際化方面。

早前特首於施政報告提及，積極拓展和深化海外網絡，包括與中東、東南亞國家聯盟地區合作。余偉文表示，金管局除了通過舉辦金融峰會吸引國際投資者，近年來亦積極推動「走出去」的有關工作，尤其是加強與東南亞、中東、東盟國家央行的聯繫合作。早前他本人也出訪沙特、阿聯酋、卡塔爾等國家。近期沙特、阿聯酋會有代表團到香港回訪。