今日新聞8分鐘｜ 友愛邨命案 警拘4 邨霸 表演飄移？警方扣車拉人

連翔道貨VAN失事翻側 司機乘客一度被困 救援人員在場救治

今日（10日）上午7時53分，一輛貨VAN沿連翔道往尖沙咀方向行駛，其間駛至近西九龍政府合署對出位置時突然失事翻側。貨VAN泵把飛脫，左車頭損毀較為嚴重。

啟德隧道食環署外判掃街車「自炒」 駕駛室飛脫 男司機受傷送院

啟德隧道發生車禍。今日（10日）凌晨1時許，消息稱，一輛食環署外判掃街車由油麻地前往啟德，進行掃街工作，其間沿啟德隧道管道往九龍灣方向行駛，其間失控「自炒」撞向隧道口外牆石壆位置，衝前約15米始停下。

友愛邨謀殺案｜死者遭圍毆後回家飲水噴血亡 警列謀殺拘4人

屯門友愛邨一名35歲何姓男子在家中暈倒，送院身亡。警方認為案件有可疑，懷疑他事前遇襲重傷，將案件列作謀殺，消息指暫拘捕4人。案件內情進一步曝光，消息透露，事發前有一批本地人及另一批非華裔人士，各自在邨內一間大排檔飲酒消遣，其間起爭執，他們後來企圖擸毗鄰大排檔的物品打鬥，但被負責人趕走。雙方之後走到友愛街市附近繼續吵架。

當時正獨自買包點宵夜的死者聞聲查看，本來是做「塘邊鶴」看熱鬧，疑「睇唔過眼」出聲，結果與本地人吵起上來，演變成「一揪幾」，但雙拳難敵四手，後來變成單方面捱打，遭數人圍毆，其間更被人「爆樽」。死者頭部受傷，但仍然清醒，但回家後情況急速惡化，飲水後更噴血，父親急忙報警，惜送院後不治。

友愛邨謀殺．內情｜死者疑聞邨霸吵架 出聲「一揪幾」遭圍毆爆樽

旺角發生驚險交通意外。網上流傳一段10秒影片，一架白色私家車沿彌敦道往太子方向行駛期間，去到新興大廈對開時，由快線緩緩橫跨三線「飄」向慢線，繼而剷上行人路，撞歪一塊街名路牌始停下，傳出一聲巨響。當時行人路上有多名途人，有人幾乎被私家車撞到，被嚇一跳即時「彈開」，幸有街名路牌阻擋，途人才不至被私家車撞到。

青衣的士司機駕私家車表演飄移被捕 警另扣查四車 懷疑非法改裝

青衣發生危駕案。消息稱，今日（10日）凌晨時份，新界南總區交通部執行及管制組執勤期間，巡經青衣青尚路迴旋處時，發現有司機正在駕駛日產Silvia私家車表演飄移，過程歷時10多分鐘，多人在場觀看，於是上前截查，以涉嫌「危險駕駛」罪名，拘捕一名年約30歲男司機，被捕男子報稱的士司機。。

灣仔名人扒房Nebraska最後一日營業 老闆嘆月月蝕錢：時勢係咁囉

本港餐廳結業潮持續，在灣仔開業已8年的名人扒房Nebraska Hong Kong，早前亦宣布結業，今日（10日）為其最後營業日。老闆楊先生嘆道，自疫情至今，港人消費習慣改變，現時很多人選擇在外地消費，餐廳自2022年始，每月虧損逾十萬元，「係宜家呢個社會，冇話唔捨得，時勢係咁囉。」

尋龍千百度 研港恐龍開荒者文嘉棋：考古如六合彩 你要patient

發展局上月宣布，香港首次發現恐龍化石，一時成為全城熱話。作為資深恐龍迷，中文大學生命科學助理教授文嘉棋自然喜出望外，他早料想過，香港會有恐龍化石。五年前，他也試過登赤洲島「尋龍」，卻遍尋不獲。他解釋，赤洲島風大浪大，也許他去時，石面侵蝕情況與發現化石時不同，看見化石的機率自然也不同。

他指，考古除了技術、經驗，有時也靠運數，「呢個就係我鍾意科學嘅地方，有時你唔知（結果）可以咁樣⋯⋯搵唔到可以發表嘅標本，係好平常嘅事，但可能幾年入面，你會有一次係搵到，發表到好嘅文章。」他說，最重要的是，「你要patient（有耐性），喺呢行，你要有呢個特質。」