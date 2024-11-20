免出示證件｜深圳灣返港夫婦一人順利一人要示證　大讚快了10多秒

合資格港澳居民今日（20日）起在深圳灣口岸及珠海拱北口岸，可使用「免出示證件」邊檢通道，毋須出示實體出入境證件「刷臉」過關。港人林先生與妻子今早經深圳灣口岸返港，他使用「免證通道」時因為指紋「可能掃唔到」，所以最後要出示證件，太太則通行無阻。林先生認為該快捷通道的確較方便，「唔使摷定證件」，感覺快了十多秒。



中國國家移民管理局早前宣布，今日（20日）起合資格港澳居民在深圳灣口岸及珠海拱北口岸試點，可使用「免出示證件」邊檢通道，「刷臉」過關。（吳美松攝）

今早約10時半，港人林先生與妻子經深圳灣口岸由內地返回香港，使用「免證通道」時，其中林先生因為指紋「掃唔到」，所以最後要出示證件，但其妻則通行無阻。他認為該快捷通道的確較方便，「唔使摷定證件」；感覺快了十多秒。他建議，應該在各關口都設「免證通道」，方便過關。

另一位港人梁小姐則不知道有「免出示證件」通道，所以今早仍是經深圳灣口岸自助查驗通道，由內地返回香港。她平日需頻密來往中港兩地，覺得有「免證通道」一定會更方便。

內地旅客李先生今早來港旅遊，他表示知道有「免證通道」，但因為來旅遊的關係，仍是使用自助查驗通道。被問到有了「免證通道」，日後會否增加來港次數，他指暫時只來了香港兩次，待熟悉了後再考慮。