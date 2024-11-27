黎智英自辯｜否認曾言想主導勇武派　形容是蠢得可笑的說法

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（27日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第五天自辯，講述和從犯證人陳梓華的會面。他否認會面曾聲稱要主導勇武派，和成為該派的領袖。黎形容該些說法蠢得可笑和放肆，指要遊說勇武派克制已不易，反問勇武派怎會接納他為領袖。此外，當時何俊仁、林卓廷等民主派朋友在場，黎稱他怎會在這些人面前，說出如此荒唐的話。



黎智英稱他不會在朋友面前，說出想主導勇武派此等荒唐的話。(路透社)

墊支156萬由Mark Simon處理

黎智英講及於2019年6月時，收到由前公民黨成員郭榮鏗轉發的訊息，提及「G20 全球眾籌登報」。Mark Simon其後亦向他發訊息，指該活動出現問題，民主黨創黨主席李柱銘問黎，可否先提供500萬元作墊支之用。辯方指，案中不爭議黎曾在該次眾籌中，墊支156萬元。黎指墊支由Mark Simon處理。Mark Simon其後告知他，最終有收回墊支的款項。

李柱銘怕被竊聽每次都會收手機

黎續講及，如何認識從犯證人陳梓華。他指，Mark Simon曾在訊息講及，陳梓華領導全球登報活動。他亦透過李柱銘得知，陳在前線抗爭。由於李柱銘知悉黎關注勇武派，遂安排他們會面。黎智英、李柱銘和陳梓華於2019年10月18日，在何俊仁胞弟開設，於中環的日本餐廳碗屋日本料理午膳。黎指李柱銘因安全理由，要所有人，包括陳梓華交出手機，又指李為人謹慎，每次會面都會要參與者交出手機，以免被竊聽對話。

黎智英否認曾要陳梓華每天匯報。(資料圖片)

黎智英指墊支登報的事，由其助手Mark Simon負責，他後來獲告知有收回墊支的錢。（路透社資料圖片）

否認要陳每天匯報

黎指不記得討論了什麼，但有提想叫勇武派克制。陳庭上供稱，黎在該次會面中表示，Mark Simon之後會每天聯絡陳，然後向黎匯報。黎否認說法，反指當時是首次會面，怎會之後需要匯報。

當勇武派領袖說法蠢得可笑

同年11月13日，黎在其住所第二次和陳見面，出席的還包括林卓廷和何俊仁等。在該次會面中，黎曾表示勇武派需要領袖，以減少使用暴力。惟黎否認在會面中表示，想當勇武派的領袖。他形容這說法蠢得可笑(farcical)、放肆(presumptuous)，要遊說勇武派克制已不易，反問勇武派怎會接納他為領袖。他亦否認陳供稱，他聲言要主導勇武派，指當時何俊仁、林卓廷等朋友在場，他怎會在這些朋友面前說如此荒唐的話。

否認曾說可助年青人達到目標

對於陳梓華指黎曾說：「年青人如果做唔到嘅嘢，我可以用傳媒嘅力量做到」，指黎意指若示威者未能取得五大訴求，黎可透過《蘋果日報》助年青人達到目標。黎否說出這樣的話，並說：「我若是瘋狂才會說這樣的話。」他指年青人不聽勸告，自言不是自負的人，笑言他是誰可說這樣的話。

黎智英認為勇武派在理大事件中失敗了，因為有四成勇武派在事件中被捕。（資料圖片/羅國輝攝）

認為勇武派在理大事件失敗

辯方之後展示黎和陳梓華的WhatsApp對話，黎在訊息稱：「自從理大失著，我也這樣想，現在是組織領袖團隊的時候」。黎解釋「失著」意指失敗，因當時有四成勇武派在理大事件中被捕。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英案控方案情撮要

1. 控方開案陳詞撮要

2. 蘋果日報高層證供

3. 李宇軒與陳梓華證供