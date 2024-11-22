黎智英自辯｜否認煽惑暴力　想勇武加入和平抗爭　令其暴力受控

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（22日）下午在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第三天自辯。他講述自己撰寫的文章，強調文章沒有煽惑他人使用暴力。他認為「勇武派」應有領袖，以及想拉攏該派加入和平抗爭的陣營，令他們使用的暴力受控。被問及抗爭的對象時，黎解釋要抵抗中國侵害香港人的自由。



黎智英。

對文中屬冒犯段落致歉

案件下午續審時，黎智英繼續講及他在專欄「成敗樂一笑」發表的文章，他強調撰文只是評論時事，及作出預測。其中〈2020年和勇繼續一起撐下去〉一文，講述有少女在遊行時向警員說粗言穢語。黎稱，撰寫時受到當時的氣氛影響，認為該段落屬冒犯，現感到後悔，就此致歉。

想勇武派有領袖及減少暴力場面

黎又稱他沒有在文章煽動他人使用暴力。在文章〈我們堅持下去，才有希望〉中，他提到「勇武的手足」，是考慮陳日君樞機的意見。他稱該意見是指勇武派應有領袖，受到組織，以減少暴力場面。黎繼而解釋，若勇派受到組織，遇到警方使用暴力時，勇武派使用的暴力會受約束。

黎智英否認其文章在煽惑力，又稱他想勇武派加入和平抗爭，令其暴力受控。（資料圖片／羅國輝攝）

想拉攏勇武派加入其陣營

在文章〈反極權 台灣更不用怕〉中，黎提及「我們和勇派」。黎稱他是想聯合勇武派，讓勇武派加入使用和平抗爭的陣營。他在講及〈專橫暴政打壓我們氣魄不滅〉時，並非支持勇武派，而是想拉攏勇武派加入其陣營，最終令他們不再使用暴力。

想抵抗中國侵害香港人的自由

而在〈我們最光輝的時刻〉一文中，黎引用英國前首相邱吉爾的言論：「吾等須莊敬自強。千秋萬代之後，大英帝國及其聯邦倘能苟存於世，後人將稱此為其最輝煌之時刻。」黎否認引用此言論以煽惑他人使用暴力，強調主張和平抗爭。法官李運騰問及其抗爭的對象，黎稱是抵抗中國侵害香港人的自由。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英案控方案情撮要

1. 控方開案陳詞撮要

2. 蘋果日報高層證供

3. 李宇軒與陳梓華證供