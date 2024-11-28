黎智英自辯｜逐一否認陳梓華供詞　重申反對港獨　不會支持本土派

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（28日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第六天自辯。黎談及與從犯證人陳梓華的關係，他承認兩人曾見面數次，但他沒有提及部份陳梓華供詞的內容，例如黎否認曾說要：「推爆個政府」。黎又重申其立場是反對港獨，故不會支持「本土派」，亦不會想聯絡這派的人，又稱「國際線」非其考慮之列，故不會說如聯合「國際線」的話。



黎智英作共講述與陳梓華關係。

只曾聽過屠龍未聽閃燈及其他

黎智英續講及他和從犯證人陳梓華之間的聯絡。他指陳於2019年11月20日在訊息稱：「我已經呼籲大家24日前別生事」，黎理解其意思是在同年的區議會選舉前，別製造麻煩，以擾亂選舉進行。兩人亦討論中大和理大的衝突事件，陳在訊息稱：Hi Jimmy, please pay extra attention on:-屠龍、中移動、閃燈....」黎稱他只聽過屠龍，其他未有聽聞。

國際線非其考慮之中

對於陳稱與黎於同年11月27日曾在車上見面，黎稱他已忘記該次會面的對話內容，就陳供稱，黎在該次會面中表示要結合街頭、議會及「國際線」力量，才可延續運動熱情。黎說他會講結合街頭和立法會的力量，惟「國際線」從不在他的考慮中。他亦否認陳指他說要：「推爆個政府。」黎稱這不是他會說的話。

黎智英逐一反駁陳梓華的證供。（資料圖片）

黎智英認曾對張崑陽作高度評價。（Facebook@台灣撐香港陣線）

黎智英稱不知道「攬炒巴」劉祖廸在社運的角色。（Getty Images）

黎承認對張崑陽評價高

就陳供稱，黎在會面上表示最近和張崑陽會面，對他有很高的評價。黎同意對張評價很高，又指曾和張崑陽及其友人用膳，認為張同行的友人屬勇武派。

不知道攬炒巴在社運的角色

黎又指，理大事件後曾強烈渴望勇武派建立領袖團隊。他當時得知「攬炒巴」有很多追隨者，對勇武派有大影響力，認為「攬炒巴」可協助實現此事，因此望透過陳認識「攬炒巴」。黎稱他在傳媒報道中得知「攬炒巴」，但不知道他在反修例運動中的角色。黎亦不知道「攬炒巴」的真名，他曾在會面時問過，但「攬炒巴」沒有回答。

反對港獨亦不支持本土派

此外，陳供稱黎智英在車上亦透露欲支持本土派。黎稱他不認識本土派的成員，他也不支持本土派，強調他立場反對港獨，本土派不是他喜歡聯絡的人。黎又稱他在會面中沒有討論外國制裁和封鎖中港等。

向陳介紹英國人脈認為對陳有利

黎又指，當時不認為陳參與國際線，知悉他前往英國，遂介紹他予上議院議員阿爾頓勳爵（Lord Alton）和「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）認識。黎指，兩人也支持香港，認為陳認識他們，對陳有利。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英案控方案情撮要

1. 控方開案陳詞撮要

2. 蘋果日報高層證供

3. 李宇軒與陳梓華證供