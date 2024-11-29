入境處副處長戴志源退休　檢閱任內最後結業會操：劃上完美句號

入境處副處長（執法、系統及管理）戴志源星期日（12月1日）卸任，展開退休前休假。他在今日（29日）主持入境事務學院學員結業會操，檢閱215名結業學員，包括76名入境事務主任及139名入境事務助理員。



戴志源致辭時，回顧過去30多年的工作中，見證部門不斷進步，又指位於將軍澳的入境處新總部在今年中落成啓用，正好為他的職業生涯劃上完美句號。他籲同事繼續群策群力，同心前行，為「成為世界上以能幹和效率稱冠的入境事務隊伍」這目標奮鬥。



入境事務處副處長（執法、系統及管理）戴志源今日到入境事務學院，檢閱任內最後結業會操。（入境處提供圖片）

戴志源今日主持入境事務學院學員結業會操，檢閱215名結業學員，包括76名入境事務主任及139名入境事務助理員。

中聯辦警務部處長劉勇、維護國家安全公署處長王華、外交部駐港特派員公署領事部主任魏文修及入境事務處處長郭俊峯都有出席。

戴志源：30多年工作中見證部門不斷進步

戴志源致辭時說，他在1988年9月投身入境處工作，至今已超過36年，他將在星期日（12月1日）卸任副處長一職，並展開退休前的休假。「在這個別具意義的時刻，部門特別授予我這寶貴的機會，在今天莊嚴的結業會操上擔任檢閱官，見證你們的同心一致，分享你們的喜悅成果，這正好體現著部門對每一個團隊成員的珍視。」

戴勉勵結業學員要保持受訓時的幹勁，寄語結業學員要承接前人的火炬，在不同崗位上繼續發光發熱。「你們要保持敏銳的觸覺，珍惜所見、所學、所聞，不斷追求卓越，勇於求變和突破，努力成為具有世界視野、國家觀念，以及對社會有承擔和貢獻的入境事務隊成員。」

回顧在入境處30多年的工作中，他稱見證部門不斷進步，「很榮幸能與這支專業實幹的團隊共事」，攜手貢獻香港。他又說，位於將軍澳的入境處新總部在今年中落成啓用，正好為他的職業生涯劃上完美句號。他又感謝郭俊峯處長及部門的前輩和上司對他的栽培、支持和信任。

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戴志源在致辭中，逐一讚揚各部門的表現。

．「即使旅客人數不斷增加，管制部同事仍堅守部門的服務承諾，為旅客提供便捷出入境檢查服務，同時守住國家南大門，為國家安全做好把關工作。」

．「簽證及政策部的同事則全力配合政府方針，不斷優化及推出新的輸入人才計劃，並傾盡全力去處理海量的申請，成績是有目共睹的。」

．「個人證件部的同事在疫情後出現了排山倒海的特區護照及身份證申請，雖然資源緊絀，但是同事們仍不畏艱辛，穩守服務承諾，把證件準時交到市民手中，不讓市民失望。」

．「證執法部的同事們勇敢堅毅地在全港進行執法行動，全力打擊非法勞工，保障本地工人利益；遇上高度複雜和敏感的案件，上下一心，全力以赴，把犯罪份子繩之於法，維護國家安全。」

．「遣送審理及訴訟部的同事，你們表現專業，不單高效地審理複雜的免遣反聲請個案，盡快把聲請未被確立者遣送離境；而且更要小心跟進每宗訴訟，竭力維護審核機制不受衝擊。」

．「資訊系統部的同事們一直默默耕耘，不斷優化及推出新的資訊系統，就如自助通關、處理簽証及個人證件申請、製作高度防偽護照、自助服務站等不同的資訊系統，大大提升部門的工作效率及質量。入境處的資訊系統已成為我們的名片，叫我們引以為傲。」

．「管理及支援部的同事，他們默默在背後支援著整個部門的發展，由人事管理、人員培訓、員工福利、內務支援，甚至新總部的規劃搬遷，他們辦事都是一絲不苟，力臻完美。」

入境事務處副處長（執法、系統及管理）戴志源在入境事務學院學員結業會操檢閱結業學員。（入境處提供）

退休在即，他寄語同事繼續群策群力，同心前行，為「成為世界上以能幹和效率稱冠的入境事務隊伍」這目標奮鬥。「退休後，我將會是入境處的頭號粉絲，繼續默默地支持大家，大力為你們點讚！」