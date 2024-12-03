今日新聞8分鐘｜男子吸太空油全身狂震｜突設收費亭廣州民眾抗議

何文田愛民邨工地建築廢料起火 白煙席捲半空 居民：好大煙呀！

何文田愛民邨發生火警。今晚（2日）約9時58分，警方接報指，愛民邨敦民樓地下有物品起火。消防趕至發現對開工地有一堆建築廢料起火，立即開喉射水灌救。

新田公路貨車撼路邊貨車尾 司機疑劏肚送院搶救 今晨不治

落馬洲新田公路昨日（2日）晚上發生車禍，一輛貨車猛撼停泊路邊的30噸貨車車尾，37歲司機重傷昏迷被困，稍後由救護車送院搶救，惜延至今日清晨5時15分不治。

東區走廊受傷野豬｜愛協：疑車撞致後腿癱瘓 獸醫為其安樂死

今日（3日）清晨有野豬出現在筲箕灣東區走廊，警員用路牌將牠圍住，稍後由愛護動物協會帶走。可惜野豬傷勢嚴重，後腿疑被車撞致癱瘓，獸醫將牠人道毀滅，免去其痛苦。

太空油｜影片直擊吸食青年全身失控顫抖 醫生警告毒性恐改變腦部

警方11月進行全港反毒品行動，針對互聯網及社交媒體銷售大麻、太空油等毒品行為，拘捕99名男女，被捕人年紀最細僅12歲。行動中檢取1.7公升液態依托咪酯（太空油）、1公斤依托咪酯粉末及9900多枚太空油煙彈。記者會上播放吸食者全身顫抖的片段，有醫生警告太空油的毒性恐會改變腦部且無法逆轉，對於腦部仍未發展的小朋友影響尤其嚴重。被問到市民大眾如遇吸食者「失控」可如何應對，張耀君醫生認為對方神智不清，飲水未必適合，可待他回復神智後規勸其尋求協助，戒除毒癮。

有片｜廣州新塘村官設關卡收費引發抗議 民眾毀收費亭洩憤

位於廣東廣州增城的新塘鎮大墩村周日（1日）深夜有民眾抗議，知情人士稱，事件起因是當地官員為了利益設立關卡向進出民眾收費，因而引發不滿。現場多個收費亭遭到抗議群眾破壞，當局則派出眾多警力鎮壓，並實行斷網措施。

車CAM｜廣州廣花路深夜路陷有車輛險墮坑 客貨車司機受傷送院

12月1日深夜，廣州廣花路鏡湖路段往廣州方向發生路陷，有途經司機稱差點衝入坑中，其中一名客貨車司機受傷送院。涉事路段現已封閉，相關部門正在全力搶修。

板長壽司最後分店結業 隨創辦人鄭威濤離世走進歷史 全盛期27間

以香港第一人高價投得「日本一」藍鰭吞拿魚而名噪一時的板前壽司、板長壽司創辦人「Ricky San」鄭威濤，今年4月因胰臟癌在日本東京離世。他創立的壽司王國也隨他成為歷史，繼板前壽司2022年全線結業後，全盛時期有多達27間分店的板長壽司，最後7間也在他離世的八個月內陸續關閉，最後銅鑼灣怡東商場東角LAFORET分店近日已無營業，據同層其他店舖店員今晚（2日）表示，該店在三四日前突然結業。

一簽多行恢復水貨客重現？李家超：未必再現 有苗頭便會採取行動

深圳「一簽多行」恢復，並擴展至持居住證的深圳非戶藉居民。行政長官李家超今天（3日）出席行政會議前表示，連同早前放寬內地客訪港免稅額的措施，相信可刺激本地經濟發展。被問到水貨客問題會否重臨，李家超相信未必會再出現，因大部分人的消費習慣轉向網購，加上執法部門有經驗控制水貨客問題，凡有苗頭便會採取行動。