TIMSS 2023｜港生科學成績全球排名重返首十位　小四數學跌出三甲

國際數學與科學趨勢研究（TIMSS）2023結果今日（4日）出爐，香港學生在數學及科學的成績繼續高於國際水平，其中科學方面顯著進步，排名重返全球首十位，小四學生排全世界第9名，較上屆升6位；中二學生則排第8名，升9位。不過，數學成績分數連續兩年跌，小四學生排名更跌出三甲，屈居第4，下跌2位；中二學生則維持第5名。



教育局指，會繼續配合國家科教興國的方向，推動STEAM教育，為國家和香港培育未來創科人才。



新加坡繼續蟬聯榜首 中二學生科學排第8名 升9位

TIMSS每四年舉辦一次，在最新一屆，新加坡學生在數學及科學成績排名繼續蟬聯榜首。香港學生的科學表現較上屆提升。小四和中二學生分別由上屆的第15位及第17位，上升至今屆的第9位及第8位，成績分別為545分及528分，高於國際平均水平的494分及478分。當中分別有17%和14%的人達到國際最高基準，上屆分別只有8%和9%。

小四數學排第4位 較上屆跌兩位

至於香港學生的整體數學表現，則略遜於上屆，成績分數連續兩年跌。小四學生今年名列第4，上屆則位居第2。其成績為594分，雖然高於國際平均水平的503分，但較上屆的602分下跌了8分，較2015年的615分跌21分。

中二學生繼續保持第5名，成績為575分，高於國際平均水平的478分，但比上屆的578分下跌3分，比2015年的594分跌19分，名次亦較2015年的第4名低一名。今年分別有38%和32%的學生達到國際最高基準，與上屆一樣。

教育局指，香港學生在科學和數學方面表現出色，教育局未來會加大力度推行STEAM教育，配合國家科教興國的方向，為國家和香港培育未來創科人才。局方亦會仔細分析今屆TIMSS結果，檢視有關教學措施。

TIMSS 2023由國際教育成就評價協會主辦，每四年進行一次，目的是研究小學四年級及第中學二年級的學生在數學和科學的表現，有超過60個國家或地區參與。今年香港共有 139 所小學及135所中學，約 4100名小四學生和4500 名中二學生參與