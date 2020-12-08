TIMSS 2019｜港生科學成績全球排名暴跌10位　數學科力保前列

國際數學與科學趨勢研究（TIMSS）每隔4年舉辦一次，2019最新結果今日（8日）公布，香港小四學生的數學成績排全球第二名；中二學生則排在全球第五名，兩者的實際成績表現與上屆稍跌，但整體成績相若。

然而，科學成績方面則大為退步，本港小四學生的科學成績排全球第15名，較上屆倒退10位；中二學生則排全球第17名，較上屆倒退11位，測試成績為1995年首屆測試以來的新低。研究人員直言，本港學生的科學成績表現明顯較過往數屆的研究遜色，或是與本屆轉用電子形式，而非透過紙筆模式測試有關。

研究項目負責人梁貫成認為，應該探討在不影響成績的情況下，提升學生對數學及科學的興趣。（鄺曉斌攝）

TIMSS 2019本港共有139間小學及136間中學參加，分別有2,968名小四生及3,265名中二生，參與因應疫情而設的電腦測試（eTIMSS）。數學測試涵蓋範圍方面，小四的範疇包括數、度量及幾何、數據；中二包括數、代數、幾何及數據和概率。科學測試方面，小四的範疇包括生命科學、自然科學及地球科學；中二則包括生物、化學、物理及地球科學。兩個學科測試包括三個層次：知識、應用及推理。

本港的測試由香港大學教育學院及國際教育成就評價協會（IEA）合作，於2019年3月至同年6月進行。數學測試成績方面，本港小四學生獲602分，全球排名第二，較上屆2015年的成績稍遜。38%小四學生的數學成績達到國際最高基準，接近全部小四生達到最低基準。中二學生獲578分，全球排第五，與過去5屆的成績相若。32%中二生的數學成績達最高基準，96%人達最低基準。

不足一成小四生科學成績達最高基準

科學測試方面，本港學生今屆的成績顯著退步。小四生獲得531分，最新全球排名僅位列第15名，相關分數較過往4屆退步，僅僅比1995年首屆測試的508分高。今屆只有8%小四生的科學成績達國際最高基準，較2007年及2015年顯著減少6%及8%。

中二生今屆科學測試僅獲504分，為自1995年首屆測試以來的新低，最新全球排第17名。9%中二生的科學成績達國際最高基準，與往年相若，但只有85%中二學生的成績達最低基準，較往屆下跌10個百分點，換言之有高達一成半的中二學生未能取得符合最低基準的成績。

研究項目負責人梁貫成認為，學生或不熟悉本屆的電子測試模式，雖然數學成績稍有退步，但整體而言香港學生在此方面仍屬高水平。（鄺曉斌攝）

學者解釋原因：本屆測試採取電子模式

研究項目副負責人、新西蘭懷卡托大學副教授鄭文偉表示，曾嘗試探討本屆學生科學成績退步的原因，但過去4年間科學課程及課時沒有太大變動，綜合後仍未能找到一個滿意的解釋或原因。他認為，本屆測試採取電子模式，與過往存在差異，對習慣使用紙筆測試的香港學生來說或有影響，但此因素仍不足以解釋成績大跌的成因。

研究項目負責人、IEA主席梁貫成則認為，學生或不熟悉本屆的作答模式，雖然數學成績稍有退步，但整體而言香港學生在此方面仍屬高水平。

TIMSS 2019本港共有139間小學及136間中學參加。（資料圖片／高仲明攝）

研究數據顯示，相對與其他國家或地區的學生，香港學生對數學及科學較少持有正面態度，中二生尤其在自信心方面顯著較國際基準為低。梁認為，小學課程今年開始「鬆綁」，教學相對靈活，但中學課程仍是以中學文憑試為主要目標，壓力或較大；本港教學模式較西方國家嚴肅，較少愉快活動學習，可能是自信心較低的成因，他說：「成績高係唯一目標？應該探討在不影響成績的情況下，提升學生興趣。」

TIMSS 2019全球有64個國家或地區、8個區域參與，合共超過58萬名小四及中二學生參與測試，但參與國家當中未有包括中國內地及印度。

研究數據顯示，相對與其他國家或地區的學生，香港學生對數學及科學較少持有正面態度。（資料圖片）

教育局回應指，香港學生在歷屆TIMSS表現均有上落，當局會與各持份者緊密合作，仔細分析TIMSS 2019的研究結果，並參考表現優秀國家或地區的成功經驗，檢討及優化相關政策和支援措施，促進學生學習，培養學生興趣，提升學與教成效，以保持香港學生的國際競爭力。