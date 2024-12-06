中環摩天輪故障｜工程師稱料與後備系統短路有關　質疑保養情況

中環摩天輪昨日突然停頓，190人一度被困車廂約半小時，機電署指，初步調查發現涉及後備系統出現故障。資深電機及屋宇裝備工程師何永業認為，相信與屬後備裝置的「不斷電系統」（UPS）出現短路有關，所以基於安全原因，要暫停運作，確保完成安全檢查後，才重新啟動。他認為，是次系統故障涉及電學問題較高，關注摩天輪的恆常保養情況，對上一次年檢有否量度UPS系統、當時的電池有否出現問題。



中環摩天輪昨日突發生故障，一度有190人被困。（梁鵬威攝）

UPS屬電力後備系統 電壓驟降或消失 即無間斷供電

何永業表示，中環摩天輪的供電來源來自三方面，分別是市電、不斷電系統（UPS)及後備發電機。由於摩天輪受《升降機及自動梯條例》監管，條例要求摩天輪不能因市電、UPS出事而停止運轉，所以設有後備發電系統。

有傳媒曾引述消息，初步發現電錶房冒煙，所以要停用摩天輪，並轉用另一電源。何永業估計，排除市電出現問題，相信與UPS系統有關。他指，UPS屬後備系統，有多個電池組成，儲存一定電能，現有控制板量度電壓，若果電壓正常，UPS毋須計作，處於備用狀態；若電壓驟降或消失，UPS會隨即無間斷供電，令摩天輪繼續運作，「乘客唔會感覺到（有問題）」。

他相信，若果摩天輪裝置曾有冒煙情況，料涉及UPS電池「短路」有關，因若涉及機械問題，系統不會只停約半小時後重啟。他指，短路可以有多個成因，以家用電器為例，例如舊電器、電暖爐積塵，有機會致短路。

機電署指，初步調查發現涉及後備系統出現故障。（梁鵬威攝）

質疑年度維修保養曾否發現電池問題

何永業認為，摩天輪突然停頓不理想，認為發展局及機電署可檢查設計指引，若遇上今次問題，指引上會如何處理。另外，他亦關注摩天輪本身的保養問題，理論上會有恆常檢查， 由專業人士按標準檢測及維修，確保系統安全，機電署才會批出「行車程」，安全證亦會張貼於當眼地方。

他質疑摩天輪上次年檢有否全面檢查及量度UPS系統、當時電池有否出現問題等，認為有關方面亦需要釐消，確保使用者有安全保證。