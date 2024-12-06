今日新聞8分鐘｜深灣船廠大火 黑煙衝半空｜司機逆線轉路口阻交通

中環摩天輪故障｜內地男憶述「懸空」嚇煞遊客 讚揚香港救援迅速

中環海濱摩天輪今午（5日）故障暫停40分鐘，近200人一度被困，包括多名孩童，幸無傷亡。作為香港的熱門景點，事故令不少遊客在小紅書呼救，有人更稱：「真的嚇死了，我還恐高！」《香港01》尋獲其中一名內地搭客廖先生，他首次在港乘坐摩天輪觀光便「半天吊」，更憶述有被困旅客嚇至惶恐消極，「真的覺得掉下去！」但他有機會還是會再坐，更讚揚香港救援人員反應迅速，「我還是相信香港政府的。」

九龍灣啟業邨單位冒煙 消防破門救出一男子 昏迷送院不治

今日（6日）上午7時21分，警方接報九龍灣啟業邨啟賢樓一個單位冒煙。救援人員到場，發現一名男子昏迷在內，由救護車將他送往聯合醫院搶救，但告不治。

有片｜元朗男Yoho Mall平台揮刀 警員拔槍戒備 三噴胡椒水制服

昨晚（5日）晚上10時03分，警方接獲報案指，一名男子懷疑持刀在元朗山貝路街頭行走，擔心他襲擊他人。警方隨即派員到場制服及拘捕一名男子，他涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕。

網上流傳事發經過的片段，當時一名赤裸上身、身穿黑色短褲的男子，左手拿著繫上黑布的晾衫竹，右手揮刀在形點Yoho Mall平台遊走，一名持警棍及圓盾的警員及一名身穿防刺背心的警員尾隨，警方疑喝令對方放下武器，但男子未有理會。其後警員嘗試追截，男子見狀隨即奔跑，警員包抄不果，期間有途人慌忙走避。男子最後跑離鏡頭範圍，片段亦告終結。

香港仔船廠三級火．直播｜陷火海傳爆炸聲 消防籲關門窗保持鎮定

香港仔黃竹坑發生船廠大火。今日（6日）下午4時11分，深灣道17至20號一間船廠起火，火勢猛烈，黑煙席捲半空，驚動多人報案。消防趕抵動用3條喉及2隊煙帽隊灌救，下午4時45分將火警升為三級；初步未有接獲傷亡報告，至少60人需要疏散。

有片｜屯門霸道司機幾逆線轉路口 阻交通45分鐘 遭途人乘客圍罵

一名司機在路口位幾乎逆線行駛，但卻惡人先告狀，要迎頭的電單車讓路，又叫被阻塞的巴士切雙白線離開，令旁觀者側目。今日（6日）上午10時15分，一輛電單車沿興安里行駛，至讓線路口停下，觀察路面情況，準備轉入海珠路。然而，此時海珠路有一輛白色私家車駛至擬右轉興安里，但正好停在電單車左前方，再向前行幾乎逆線進入興安里。電單車拒不讓路，雙方對峙。

深水埗海壇街私家車失事 剷上行人路 撞毀利嘉閣櫥窗玻璃

今日（6日）上午9時12分，一輛本田私家車在深水埗失事，剷上行人路撞落海壇街班寶大廈地下的利嘉閣。店舖3米乘1.5米的櫥窗玻璃粉碎，雜物四散；當時尚未營業，幸未傷及途人，涉事司機輕傷，事後拒絕送院，警方正在場處理。

潮州醫院冧天花 多人被直接砸倒 驚魂畫面曝光｜有片

廣東潮州一間醫院突發天花脫落，4人來不及躲避被砸傷。醫院通報指，事故因工人違規操作導致。

秘魯巨石山邊滾落砸扁汽車 2內地男性及1台灣女性不幸遇難

秘魯時間12月2日，當地發生一起罕見巨石砸車的事故。事發時車上有4人，僅1人幸存，當場死亡3人中2名是中國大陸男性，另一名為台灣女性。

啟德郵輪碼頭｜海洋光譜號抵港 夠的士載客 長者對交通指示迷惘

皇家加勒比郵輪海洋光譜號抵港，今日（6日）早上停泊啟德郵輪碼頭，並會在本月及下月以香港為母港展開行程。早上碼頭交通大致暢順，一直有的士到場接載乘客。有內地遊客及港人表示，滿意現場安排，但亦有遊客認為，現場指示對長者較不友善，令長者較為迷惘。