有片｜元朗男Yoho Mall平台揮刀　警員拔槍戒備　三噴胡椒水制服

昨晚（5日）晚上10時03分，警方接獲報案指，一名男子懷疑持刀在元朗山貝路街頭行走，擔心他襲擊他人。警方隨即派員到場制服及拘捕一名男子，他涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕。

網上流傳事發經過的片段，當時一名赤裸上身、身穿黑色短褲的男子，左手拿著繫上黑布的晾衫竹，右手揮刀在形點Yoho Mall平台遊走，一名持警棍及圓盾的警員及一名身穿防刺背心的警員尾隨，警方疑喝令對方放下武器，但男子未有理會。其後警員嘗試追截，男子見狀隨即奔跑，警員包抄不果，期間有途人慌忙走避。男子最後跑離鏡頭範圍，片段亦告終結。



據了解，被捕男子姓岑（34歲），有多年精神病紀錄，在青山醫院接受治療。昨晚較早時，岑男從家中拿著一把長約31吋的刀及一支晾衫竹，然後在元朗一帶徘徊，途人見狀報警求助。

警方接報後在元朗Yoho Mall外找到岑男。警方隨即要求他放下武器，並發出重複的警告，但他沒有理會，其中一名衝鋒隊警員拔槍戒備。最終，另一名警員向岑男發射3次胡椒水噴槍將他制服。他涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕，案件交由元朗警區刑事調查隊第9隊跟進。

一名男子持刀在形點Yoho Mall平台遊走，有警員持棍及盾牌，在後喝令對方停下。(網上影片)

男子未有理會警員喝令。(網上影片)

警員其後嘗試上前攔截，男子見狀隨即奔跑。(網上影片)

有途人慌忙走避。(網上影片)