「陳伯」陳基裘郊野公園展示條幅被控　官指非永久展示裁罪脫

馬屎埔村民「陳伯」陳基裘，去年在獅子山郊野公園展示字句：「橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛」字句，被指沒有許可證下於效野公園內展示示條幅，陳否認指控，案件早前經審訊後，今(10日)在九龍城法院裁決，裁判官林子康接納辯方說法，認為陳只在很短時間內手持條幅，不構成永久或有規律展示，裁定陳罪名不成立，同時亦認為他沒有自招嫌疑，准陳取回訟費。



陳伯脫罪後一度激動流淚，他稱因本案被困擾逾一年，承受了不少壓力和苦衷，現在終能鬆一口氣。



陳基裘（陳伯）稱獲判無罪後鬆一口氣。（資料圖片）

被告陳基裘（76歲，報稱退休人士）被控於2023年9月28日在獅子山郊野公園，沒有在效野公園及海岸公園管理局總監批給的許可證下展示條幅。

公園被截查數天後被捕

控方案情指，陳在案發當天在獅子山郊野公園被警方截停，並發現他身上有3副對聯，陳之後獲准離開。警方同年10月5日到陳的寓所搜查，並發現涉案的3副對聯。漁農署確認署方沒有收到陳展示條幅的申請。控方稱有照片為證，指陳曾持該些對聯登獅子山。

展示須具永久或規律

林官裁決時指，控方的論點是，即使在郊野公園內一次過展示條幅，已對其他公園使用者造成滋擾，即屬違法；辯方卻引「法輪功學員」案例，指「展示」須具永久或有規律。

林官認為辯方引用的案例，就「展示」的的詮釋，適用於本案，且根據呈堂片段，陳最多只手持條幅數秒，時間很短，不構成永久或有規律展示，裁定陳罪名不成立。

陳無自招嫌疑獲訟費

控方曾反對陳申請訟費，並指本案爭議涉及公眾利益，惟林官考慮陳並無自招嫌疑，故批准辯方訟費。

案件編號：KCCC 528/2024