熱食券．食物援助｜社署揭有受助人疑網上轉售圖利　相關NGO報警

社會福利署今日（13日）表示近日主動巡查多個網上買賣平台，發現懷疑有受助人將短期食物援助服務隊提供的熱食券轉售圖利，社署指，負責營運服務隊的有關非政府機構已就事件向警方報案。



社會福利署今日（13日）表示近日主動巡查多個網上買賣平台，發現懷疑有受助人將短期食物援助服務隊提供的熱食券轉售圖利。（資料圖片/文雪萍攝）

短期食物援助不得轉讓、轉售 社署：絕不姑息任何違規個案

社署表示，全港有八支短期食物援助服務隊，為有即時經濟困難的個人及家庭提供基本短期食物援助，以協助他們應付日常食物開支。社署強調，短期食物援助不得轉讓、轉售或轉換成現金或物品，如發現有任何違規或行騙個案，社署絕對不會容忍和姑息，除立即終止向受助人發放食物援助外，亦定必將個案轉介執法機關調查。

社署稱，已要求所有營運服務計劃的非政府機構，嚴肅提醒服務使用者相關服務的規定。營運機構會繼續嚴謹查核使用食物劵的情況，確保公帑用得其所。