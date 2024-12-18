今日新聞8分鐘｜綠VAN逆線扒頭｜七旬翁睡衣遊蕩　警耐心助回家

荃灣兆和街半小時兩車禍 貨van剷行人路傷兩途人 私家車撞老婦

荃灣兆和街今午（19日）半小時內，接連發生兩宗車禍。今午3時29分，一輛私家車沿川龍街轉入兆和街、至近海晴軒對開時，撞倒一名老婦。老婦捱撞後受傷，坐於地上待援，幸其傷勢不重，清醒由救護車將她送往仁濟醫治理。

及至下午3時55分，一輛客貨車沿兆和街行駛，途至眾安街交界時，失控剷上行人路，撞向鐵欄。意外中，據報兩名途人受輕傷，警方正調查車禍原因。現場圖片及網上可見，鐵欄被撞至變形扭曲；涉事車輛車頭嚴重損毀，車內安全氣袋彈出。

有片︱長洲中興後街村屋起火傳爆炸聲 濃煙席捲半空 疏散12人

今日（20日）早上約10時18分，長洲中興後街一棟村屋天台發生火警，據報現場一度傳出爆炸聲。從網上影片可見，現場火光熊熊，濃煙席捲半空。消防接報出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，於10時42分將火救熄。事件中無人受傷，疏散12人。經初步調查，有雜物意外起火引致火警，詳細情況仍有待調查。

4日內第4宗幼稚園爆竊 顯徑邨校園失$7千 疑犯外型與荃灣案相似

再有新界區幼稚園遭爆竊。今日（20日）早上8時49分，沙田大圍顯徑邨顯德樓地下一間幼稚園的職員報案，指學校遭賊人潛入爆竊，校務處一個抽屜內的盒子被撬開，內有約7,000元不翼而飛。這是新界區4日內第4宗涉及幼稚園的爆竊案。

網民直擊│黃大仙綠VAN疑不滿前車斑馬線前停下 人群中逆線扒頭

黃大仙發生匪夷所思的駕駛事件。有網民於周四（19日）晚上，在facebook駕駛群組中發布一條不足20秒的短片，片段中可見一輛專線小巴在黃大仙東頭村道近龍趣園對開斑馬線，疑因前面私家車停在斑馬線前，小巴突然抽向右邊，竟然踩油逆線扒頭行駛，期間仍有行人橫過斑馬線，可謂險象環生。

車Cam直擊｜亞皆老街私家車突抽頭切線 鐵騎士人仰車翻

網上流傳一段車cam影片，一輛私家車沿九龍城亞皆老街往旺角方向而行，駛至近播道醫院對開時，突然抽頭切線，鄰線一輛電單車駛至，曾嘗試駛近路邊避開不果，最終被私家車車身撞及，人仰車翻，鐵騎士跌倒在地上，電單車翻側後再滑前並在路上打轉一圈。

警方於今早（20日）8時許接獲報案，指一輛私家車切線時撞及一輛電單車。意外中一名53歲男電單車司機四肢擦傷，由救護車送院治理。涉事私家車的外籍53歲男司機則無受傷。

七旬無證翁穿單薄睡衣銅鑼灣遊蕩 警披外套保暖 耐心查問助回家

今日（20日）上午近10時，警方接獲途人報案，指一名長者於銅鑼灣怡和街遊蕩，灣仔分區軍裝巡邏小隊第四隊成員奉召前往跟進及搜索，於怡和街88號對開尋獲一名老翁。該老翁只穿著一套單薄的灰色睡衣，人員該將自己的警察外套披在其身上，替其保暖。

由於老翁身上沒有沒有任何身份證明文件，亦未能講出自己姓名及地址，人員耐心及技巧性查問後，得悉老翁獨居於跑馬地一單位，遂派員將他帶回住處，調查相信老翁沒有家人。老翁其後稱在街上行走時著涼，警員陪同他乘坐救護車到律敦治醫院接受治療，並安排醫務社工跟進其個案，案件列作「迷途老人發現」案。

呃車手獎｜警拘39人假醫生紙圖騙$200萬 揭13人自製私家車撞小巴

警方拘捕39名男女，涉嫌以假醫生紙騙取社會福利署發放的交通意外傷亡援助，涉及33宗事故共200萬元。其中一宗交通意外牽涉13人之多，疑自編自導私家車撞小巴。幸申請被社署及時揭發，未有批出援助金。

六旬妹尋愛兄半世紀 登報求助紅十字會 盼冬至重聚再喚哥哥名字

冬至將近，是一家人團聚吃飯「做冬」的日子，然而對於今年66歲的張馨心（原名張優樂），能與失散的二哥張優潑（現年71歲）共聚，卻是半世紀以來的宿願。二哥於1975年從內地偷渡來港，自此卻下落不明，九年後她經親人申請來港居留，曾於報章刊登尋人啟事，亦不斷求神問卜，去年尋紅十字會協助，但二哥仍舊杳無音訊。她盼望與二哥重逢那天，能用鄉下話叫喚二哥的名字「優潑」，並重回老鄉故地。

習近平：港澳須把握好「一國兩制」4條原則 列澳門4點希望功課單

今日（20日）是澳門回歸祖國廿五周年紀念日，也是第六任政府宣誓就職的日子。中共中央總書記、國家主席習近平出席典禮，並為就任特首的岑浩輝及主要官員宣誓儀式監誓。

習近平致辭時代表中央政府和全國各族人民向全體澳門居民致以問候，向新就任特首的岑浩輝和問責團隊等表示熱烈祝賀。習近平形容澳門是南海之濱的璀璨明珠、祖國的一方寶地，並提出四點希望，包括著力推動經濟適度多元發展，亦要求著力打造更高水平對外開放平台，立足「一中心、一平台、一基地」定位，在國家對外開放中更好發揮作用的機制，不斷提升國際競爭力，要進一步加大雙向開放力度，促進與葡語國家全方位互利合作，擴大國際朋友圈。

習近平又表示，澳門回歸以來取得的輝煌成就向世人證明，「一國兩制」具有顯著制度優勢和強大生命力，是保持香港澳門長期繁榮穩定好制度。習近平指，「一國兩制」蘊含和平、包容、開放、共享的價值理念，是中國的，也是世界的，值得共同守護。習近平強調，香港、澳門回歸以來的實踐經驗告訴我們，保持香港、澳門長期繁榮穩定，繼續推進「一國兩制」實踐行穩致遠，需要把握好4條，包括要堅守「一國」之本、善用「兩制」之利。