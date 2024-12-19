智能身份證｜舊證明年失效　入境處外展隊赴離島助長者換新證

「全港市民換領身份證計劃」已於去年3月3日結束，舊款智能身份證將於明年分兩階段失效。不過，部份居住院舍及離島市民，因年紀及健康狀況未能親身換證。入境事務處為此以外展形式，推出涵蓋離島區的「到訪院舍換證服務」，預計明年首季完成。外展隊周二（17日）亦赴長洲、坪洲及南丫島，協助非院舍長者換證。



91%香港居民已換領新證

外展隊趁周二到長洲，為5間安老院舍提供換證服務的機會，同時為其他非居住院舍的約30名長洲長者換證，令此行共為超過170名長洲長者換證。外展隊同日亦到坪洲及南丫島，為7名長者提供換證服務。

入境處指出，截至今年11月，已有近730萬名身份證持有人換領新證，佔所有需要換證的香港居民約91%，當中包括「到訪院舍換證服務」外展隊處理的數字。

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外展隊迄訪1,100間院舍 服務明年首季完成

「到訪院舍換證服務」外展隊至今已到訪約1,100間院舍，為超過45,000人提供換證服務，此項目預計明年第一季完成。

入境處指出，舊款智能身份證將分兩階段在明年失效。載有1970年或之後出生日期的舊證，將於明年5月12日起失效；載有1969年或之前出生日期的，將於明年10月12日起失效。

目前，4間指定人事登記辦事處（即港島辦事處、九龍辦事處、將軍澳辦事處及屯門辦事處）的延長服務時段，將按計劃於今年12月31日後結束。之後尚未換證者，可預約於觀塘（臨時）辦事處辦理申請。