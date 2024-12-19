親人離世辦後事手續繁複　業界冀設一站平台　議員倡研簡化程序

現時為離世親人辦理身後事，需使用不同政府部門的服務，過程繁複。政府設有死亡登記聯合辦事處，涵蓋死亡登記、火葬許可及火葬預訂服務。立法會衞生事務委員會主席陳凱欣指，該聯合辦事處仍存缺陷，包括未提供土葬申請、服務時間短等等，建議政府擴大其服務，並研究成立更完善一站式平台。



殯儀業商會理事長鄭志傑亦建議成立跨部門一站式專題網站，免卻家屬逐一進入不同部門的網站。



將軍澳墳場。（資料圖片/盧翊銘攝）

為離世親人辦理身後事涉及不同政府部門的服務，當中殮房服務及簽發死亡文件由衞生署及醫管局負責、死亡登記由入境處處理；至於安排、火葬、土葬、骨灰處理及綠色殯葬等事宜，則須向食環署作出申請及跟進。當中有部分更需家屬親自到場申請。陳凱欣指，政府應反思其服務電子化程度，以及有無程序可以簡化。

陳凱欣建議政府成立一站式服務平台。（資料圖片）

政府現時有兩個死亡登記聯合辦事處，但只提供死亡等級和火葬申請等服務，其服務時間為星期一至五9：30至4：30，星期六日9：30至12：30。陳凱欣認為，該服務時間 「短咗啲」 ，且全港只有兩間，服務範圍未夠廣，建議政府擴大其服務；她並建議政府設立一站式辦理身後事的平台，涵蓋所有相關部門的服務。

她又指過往公營殮房及醫院殮房曾出現 「屍疊屍」情況，反映殮房遺體貯存裝置不足。她引述政府統計數字，指過往每年本港有約4萬人離世，未來有機會增加，建議政府及早規劃增加公營殮房及醫院殮房的遺體貯存裝置數量。

殯儀業商會理事長鄭志傑亦建議成立跨部門一站式專題網站，免卻家屬逐一進入不同部門的網站，又希望當局可簡化網上處理的相關程序，讓家屬可以盡快得知各個程序的審批結果。