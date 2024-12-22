擬容許圍封露台等小型潛建　甯漢豪：修例徹底、勿存僥倖等再放寬

發展局建議修訂《建築物條例》，提高不遵辦驗樓驗窗及修葺令的罰則，以及嚴重僭建物不遵辦清拆令的最高罰款。修例亦考慮豁免清拆小型潛建物，經專業人士審核後可以保留冷氣機支架、簷篷、晾衣架、圍封露台等。

發展局局長甯漢豪今（22日）表示，形容今次修例「徹底」，之後會以較重罰則應對違規人士，市民不應抱僥倖心態等待政府再度放寬。



發展局局長甯漢豪表示，現時未遵辦的清拆令約有3.6萬張，當中有3至5成屬小型僭建物，經覆檢後有機會可保留。（資料圖片/陳葦慈攝）

符合所處高度、大小限制 小型潛建物才可獲豁免

現時未遵辦的清拆令約有3.6萬張，當中有3至5成屬小型僭建物。發展局本月13日提出修訂《建築物條例》，建議小型僭建物的豁免範圍。遮篷、晾衣架、旗杆、圍封露台等小型工程經專業人士審核後，有機會獲准保留。

甯漢豪在電視節目表示，政府會按構築物的長度、闊度作考，放寬某一尺寸的小型工程。她又表示豁免設有最高樓宇高度限制，因為高層單位的潛建物危險性較大。如果潛建物位置超出指定高度，業主要找專業人士檢查，確定安全才可以保留。

政府修例後，部份小型潛建物可獲豁免清拆。（資料圖片/李澤彤攝）

甯漢豪：市民唔值得搏 不應抱有僥倖

甯漢豪形容政府這次修例「徹底」，市民不應該保持僥倖心態，以為政府會再放寬潛建工程範圍。修例通過後，政府會以較重的罰則應對違規人士，如果不審核和清拆僭建物，首先會定額罰款1萬元，再經定罪後可罰款40萬元，罰則較以往高。甯漢豪認為市民「唔值得博」，又說「出路都畀咗大家，又何必再等呢」。

修例後業主須清拆上手業主潛建物

修例豁免拆除小型潛建物後，政府將集中處理嚴重僭建，要求業主在「若干日期」前遵辦清拆令，拆除上手業主留下的僭建物，否則即屬違法。甯漢豪表示政府原意是想「大家買樓小心啲，要搵人check清楚，唔好話唔知道（僭建）」。她表示不會在法例通過後要求業主立即拆除，因為可能會對正準備簽署樓宇買賣合約業的準業主造成混亂，但也不會把「若干日期」訂得太遲，可能是修例後數個月。

修例未提修改申請入門手令

執法方面，紅山半島多間獨立屋僭建，屋宇署曾到訪部分獨立屋「拍門」不獲回應，最終只好申請手令入屋。甯漢豪曾稱希望修訂《建築物條例》有關申請手令的條文，不過署方拍門未獲回應後，已成功向法庭申請手令，所以今次未有就此修例，避免令社會擔心政府濫用權力。

甯漢豪又表示，以往屋宇署要求與涉嫌僭建的業主會面，有機會被拒。一旦修例成功，業主拒絕會面可被罰款高達10萬，相信有助執法。另外，甯漢豪表示有密切留意市建局做法，強制要求業主儲蓄維修費，會先觀察反應再考慮。她又表示，政府不會這麼快「強制」業主儲蓄，會先提供一些誘因。