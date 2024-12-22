今日新聞8分鐘｜上海地鐵迎頭撼天秤｜黑幫男連環爆竊11幼稚園

冬至｜近46萬港人出境 34萬人北上、6.7萬人經機場離港疫後新高

昨日（22日）是冬至，同時是臨近聖誕假期前的周末，大批港人提早在假期前離港外遊。根據入境處數字，昨共有近46萬港人出境，當中34萬人經各陸路口岸北上，較去年冬至多10萬人次；經機場出境則多達6.7萬港人，打破今年復活節假期的紀錄，更創出疫後單日新高。另外，本港與深圳相連的6個陸路口岸昨日有10.4萬人次的內地旅客抵港，是自深圳居民恢復「一簽多行」後，第二次突破10萬。

冬至｜市民花二千買火鍋料 海鮮檔嘆人流稀生意差 訂貨量大減

今日（22日）上午8時29分，獅子山隧道公路往沙田方向近世界花園一輛貨車起火。

太空油｜19歲少女月花萬元買毒 一日吸7粒煙彈 戒毒免幻聽折磨

「太空油」是一種非法混入有害物質的煙油，通常透過電子煙裝置吸食，而隨著太空油冒起，吸毒者亦呈年輕化趨勢。香港基督教服務處調查顯示，逾半數吸毒者在吸毒超過三年後才尋求服務戒毒，首次吸毒年齡平均為19.5歲，最年幼僅9歲。

有19歲戒毒者透露，因與父母關係不和，欲透過吸毒紓解情緒，曾月花上萬元吸食太空油，反加劇幻聽及情緒低落，希望社會理解吸毒者背後的難處，避免標籤他們。

上海地鐵迎頭撞上天秤瞬間恐怖畫面曝光 車頭受損車窗玻璃撞碎

據上海地鐵官方微博消息，12月22日，由於外部塔吊（塔式起重機）施工侵入線路，造成上海地鐵11號線線路設施和列車受損，目前正在處置中，暫無人員傷亡。

潛幼稚園作案 公屋儲物室金蟬脫殼 46歲男涉盜$23萬財物被捕

新界及九龍多區幼稚園接連被人爆竊，警方新界北總區刑事部昨（21日）拘捕一名46歲本地男子，涉嫌5月至今犯下13宗爆竊案，當中11宗針對幼稚園、2宗針對地盤及辦公室，損失財物總值超過港幣23萬元。警方相信賊人作案後，到公屋儲物室換衫及暫時存放贓物，於是埋伏在他準備再犯案時將其拘捕。

做冬｜冬至飯訂座幾爆滿 食客留港消費出手「闊綽」：開心就得

今日（21日）冬至，尖沙咀一間海鮮飯店晚市兩輪幾近滿席，老闆表示生意較去年同期增加兩至三成，食客出手亦較「闊綽」，提前預訂名貴食材。食客中，有三代同堂做冬，一桌叫八餸一湯，預計埋單約3000元：「難得一年咁辛苦，梗係食好啲......開心就得。」

加拿大周大福遭搶劫 保安不阻止「食花生」拿手機拍攝

加拿大多倫多費爾維尤購物中心（Fairview Mall）的珠寶店周大福（Chow Tai Fook）周二（16日）遭搶劫。影片顯示，保安們在店鋪旁邊拿起手機拍攝取證，但並未阻止或嘗試抓捕劫匪。