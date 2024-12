何詩蓓談兒童快樂之道　「要享受玩樂的純粹」

小朋友天生愛玩,但本港孩子們面臨繁重的學業壓力,導致他們的日程被大量的課業和補習班佔據。惟在「勤有功,戲無益」的想法下,要家長了解「work hard play hard」為一大難題。目標成為兒童心理學家的飛魚何詩蓓認為,無論大人或是小朋友,也需要適當的玩樂時間讓自己重整,家長們不妨趁假期拋開舊有觀念,放手讓孩子們好好玩一番。然而友邦嘉年華,正是這樣一個讓孩子們享受純粹玩樂的好地方。



往往提到何詩蓓(Siobhán),奧運獎牌得主、世界冠軍、世界紀錄保持者都是她的代名詞。游泳成績彪炳亮麗,「何詩蓓」三字漸漸成為香港游泳不可或缺的連結。不過這名新鮮出爐短池世錦賽200米三連霸飛魚,泳池外亦有一個人生目標,就是當一名兒童心理學家。

2019年於密歇根大學畢業,主修心理學的何詩蓓表示,那時候大學內沒有專攻運動心理學的選修,於是開始接觸其他範疇,最終發現對兒童心理學特別有興趣。她說:「自己很喜歡小朋友,大學時發現幼時的成長將影響其後發展,就萌生了做兒童心理學家的想法,希望自己能為他們帶來正面影響。」早前她剛完成世界短池游泳錦標賽,就立即馬不停蹄回到香港,目的就是為了出席友邦香港(AIA)舉辦的社區活動,和小朋友一齊率先感受友邦嘉年華的氣氛。

何詩蓓的夢想是成為一個兒童心理學家

何詩蓓的夢想是成為一個兒童心理學家

何詩蓓的夢想是成為一個兒童心理學家

AIA 早前舉辦社區活動,邀請友邦香港及澳門大使何詩蓓與包括小朋友等近 400 名支持者見面及互動。

玩樂不可或缺的元素

不過本港學童面臨繁重的學業壓力,根據調查家長和學校過於重視學業成績,導致孩子們的時間被大量的課業和補習班佔據,如何加強學童心理資本,成一大難題。

何詩蓓小時候的日程亦非常緊湊,中學時期她每天清晨5點開始訓練,其後速速趕回家梳洗然後上學。放學後她續進行2小時訓練,並再回家做功課和溫習,有時候更需在凌晨起床完成作業。然而在這種高強度的日程安排下,她亦能在學業和運動間取得平衡,最終更成為奧運2銀2銅得主。

何詩蓓認為縱使行程有多緊密,在小朋友的成長中,玩樂亦是不可或缺的元素。她強調玩耍對小朋友的心理成長至關重要:「小時候一到假期,我們會回愛爾蘭到爺爺嫲嫲家,我和家姐跟表哥表姐們,定會走到街上一齊玩,很快樂。」

分享快樂更為快樂

事實足夠的遊戲時間,能加强學童的心理韌性和快樂程度,儘管香港空間有限,但何詩蓓亦認為家長仍可讓他們做回小朋友應該做的事。她描述了一種「很原始、純粹的玩」,這種玩耍方式不需要高科技設備,只需要一個球或者一些簡單的工具,甚至可以通過想像來進行。她說:「小時候沒有手機,有一個波就能玩一日,甚至沒有任何工具,純粹天馬行空地去玩耍。」

除了製造快樂感,何詩蓓亦非常重視與他人分享快樂。「我也很常 share happiness」,她提到游泳作為個人項目,有時會感到孤單,所以當不在訓練時特別喜歡與朋友一起活動。這名「work hard play hard」的泳手亦提到,年初有外國朋友來港一起訓練,她邀請了他們到友邦嘉年華玩樂。她指一行幾人雖然不擅長攤位遊戲,但過程中的一點一滴亦是快樂養份:「很有趣,我們全部都是泳手。但嘉年華的攤位都是考你眼力,結果我們都沒有贏很多獎品,但十分快樂。我希望有機會再去嘉年華,贏走心儀的公仔!」

何詩蓓年初曾與朋友到友邦嘉年華玩樂,與朋友分享快樂。

何詩蓓年初曾與朋友到友邦嘉年華玩樂,與朋友分享快樂。

友邦嘉年華不僅是一個讓孩子們玩耍的地方,也是一個讓家庭和朋友分享快樂的理想場所。

友邦嘉年華的完美契合

友邦嘉年華不僅是一個讓孩子們玩耍的地方,也是一個讓家庭和朋友分享快樂的理想場所。無論是嘗試新的遊戲,還是觀看精彩的表演,這裡都能讓每個人找到自己的樂趣。這次嘉年華將設有超過28個機動遊戲,從波浪搖擺機到垂直極限中高飛翔,多個遊戲將在香港首次亮相,帶來不同程度的挑戰與刺激。此外,嘉年華還設有40個互動裝置,以及包括擲骰、射擊、拋擲和踢球在內的30個攤位遊戲,讓大人細路有機會贏取獎品。

在短池世界錦標賽200米自由泳達成三連霸後,何詩蓓亦正式踏入休息期,她坦言未定未來計劃,先好好享受假期。她強調不單止小朋友,成人也一樣需要玩樂:「一來你需要休息時間,二來通過盡情享受玩,可發掘多點自己的可能性,增加創造性; 在玩樂的時間裏重整自己。」

「Just go outside and play」,快樂就是這樣。

(資料及相片由客戶提供)