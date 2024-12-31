除夕倒數2025｜除夕煙花點部署？8大觀賞位置與封路安排一文看清

今年維港一如既往會有除夕煙花匯演「香港跨年倒數」，迪士尼亦會有倒數活動。本文整理煙花觀賞位置、封路情況及交通安排，一文看清當晚點部署。維港煙花「香港跨年倒數」將以「幸福樂章」作為主題，並由中環至北角、九龍半島由西九龍至尖東海傍都能清晰觀賞得到。這次跨年倒數煙花長達12分鐘、闊達1,300米。旅發局推薦了8個觀賞位置。



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除夕煙花2025｜旅發局推薦8大最佳觀賞位置

．西九文化區

．文化中心露天廣場

．星光大道

．尖沙咀海濱花園

．中環海濱

．金紫荊廣場

．灣仔臨時海濱花園

．東岸公園主題區



（旅發局提供）

除夕煙花2025｜封路安排

除夕外出倒數，今晚有不少地方將被封閉，包括中環海濱、金紫荊廣場、蘭桂坊、尖沙咀市中心、西九文化區等。車路方面，中環灣仔繞道和東區走廊部分行車綫將被關閉。值得一提的是，紅磡仍有工程進行，不能作為煙花觀賞區。

．港島中區、灣仔及東區一帶路段將今日下午二時起，分階段實施封路及改道措施。介乎維園道與民康街之間的一段東區走廊（西行）亦會由晚上十一時五十五分起臨時封閉，禁止車輛駛入（專營巴士除外），直至道路重開。

．九龍區方面，尖沙咀及西九文化區一帶由晚上約六時起，分階段實施封路及改道措施，直至道路重開。

．封路期間，受影響道路上的的士站（包括的士上落客點）、公共小巴站及路旁停車位將暫停使用。

除夕煙花2025｜特別交通安排

港鐵及部分輕鐵綫當晚將通宵行駛；城巴亦安排了14條特別綫，從熱門倒數地點接載乘客到全港各區；九巴則有超過30條路綫會加強或延長服務；電車亦會延長服務；天星小輪則不會提供延長服務，所有尾班船開出時間定在晚上10時半。

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口岸方面，羅湖口岸的關閉時間會延至凌晨2時，落馬洲、皇崗及港珠澳則如常24小時運作。當晚會有城巴特別綫到各口岸，直通巴士亦會有凌晨服務，西九匯民道將設臨時直通巴士站疏導人潮。