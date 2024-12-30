元旦｜醫管局15間普通門診診所　1.1提供服務　可電話或HA Go預約

1月1日元旦假期，醫院局15間普通門診診所將會提供服務。求診人士可透過電話預約系統或「HA Go」流動應用程式內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。



1月1日元旦假期，醫院局15間普通門診診所將會提供服務。（資料圖片/黃浩謙攝）

醫管局提醒市民，近期多個熱門外遊地點都出現流感或其他傳染病爆發的報告，市民假期外遊時應加倍小心，在人多擠迫的地方亦應戴上口罩加強保護。另外，近日天氣持續寒冷，預計流感及其他呼吸道病毒漸趨活躍，市民應注意保暖。

醫管局又呼籲非緊急的病患者應避免使用急症室，盡量向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診，以減輕公立醫院急症室的壓力。

15間普通門診診所：

港島區：



- 香港仔賽馬會普通科門診診所



- 筲箕灣賽馬會普通科門診診所



- 貝夫人普通科門診診所



- 堅尼地城賽馬會普通科門診診所



九龍區：



- 觀塘社區健康中心



- 聖母醫院家庭醫學診所



- 柏立基普通科門診診所



- 油麻地賽馬會普通科門診診所



新界區：



- 戴麟趾夫人普通科門診診所



- 瀝源普通科門診診所



- 北區社區健康中心



- 大埔賽馬會普通科門診診所



- 將軍澳（寶寧路）普通科門診診所



- 屯門診所



- 元朗賽馬會健康院

