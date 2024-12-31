兩男涉在黃竹坑作試爆實驗案　控方需取專家及法律意見　案押後訊

兩名男子涉去年在黃竹坑山邊試做爆破實驗，警方搜屋時發現硝酸銨等化學品。兩男被控串謀製造爆炸品及管有爆炸品等3罪，案件今（31日）於東區裁判法院再訊。控方申請押後，就爆炸品索取專家意見及法律意見，以決定案件於何級法院處理。一男申請保釋被拒，二人續還押至明年3月11日再訊。



兩被告暫毋須答辯，控方指須就涉案爆炸品索取專家意見，並與律政司敲定最終法律意見，以決定案件於裁判法院抑或區域法院處理。



警案調查時檢取到多樣物品。(資料圖片)

警案調查時檢取到多樣物品。(資料圖片)

警案調查時檢取到多樣物品。(資料圖片)

警案調查時檢取到多樣物品。(資料圖片)

被告為何志珩（33歲，無業）和伍子傑（34歲，電器技工）。二人同被控1項串謀製造爆炸品罪，指他們於2023年11月1日至12月3日之間，在香港一同串謀製造爆炸品，即硝酸銨混合物。

何涉管有石灰粉及水硫酸鈉等

何志珩另被控1項管有爆炸品罪，指他於2023年12月3日在其鴨脷洲邨的住所內，明知而管有、保管或控制爆炸品，即一包鹼性石灰粉、一包尿素粉、一包無水硫酸鈉、一包麵粉、一瓶稀釋劑、一瓶甘油、兩盒液態硝酸銨、一盒石灰粉、一盒點燃碳粉、兩盒粉狀硝酸銨、一瓶酒精及其他化學物品。

伍涉管有甘油及雙氧水等

伍子傑另被控1項管有爆炸品罪，指他於2023年12月3日在柴灣漁灣邨住所內，明知而管有、保管或控制爆炸品，即兩瓶乙醇、兩瓶酒精、一瓶甘油、8瓶甲醇、一瓶果凍狀甲醇、7瓶油、5瓶油渣、3瓶氨水、一瓶柴油、一瓶雙氧水、一瓶通渠劑、一瓶糖漿、一罐丙酮、一罐肥料、一包點燃碳粉、一包氫氧化鈉、一個燃燒罐及其他化學物品。

案件編號：ESCC 2748/2023