01FactCheck｜特區護照申英國ETA選HKG遭拒或炒車　簽發國應為CHN

英國周三(1月8日)起實施入境新規,要求近50個國家及地區的人士出發前必須獲得電子旅遊授權(ETA),包括香港特區護照及英國國民(海外)(BNO)護照持有人。《香港01》記者實測,透過英國ETA官方手機app申請,並無法更改「國籍」(Nationality)或「簽發國」(Country of Issue),只可「添加」國籍,亦無「HKG」選項;但用網頁版申請,則可更改上述兩選項,若選擇「HKG」,則顯示不符合資格。

不過香港和澳門特區護照簽發國代碼一直為「CHN」,使用「HKG」為代碼的護照,要追溯到香港簽發的「BDTC」(英國屬土公民)護照。該護照於1987年後被簽發國代碼為英國「GBR」的BNO護照取代,1997年6月30日後完全失效。



手機App申請新增國籍無HKG選項

英國內政部去年宣布,由今年1月8日起,入境英國前須申請ETA的國家及地區擴展至香港、澳門等近50個國家或地區,包括香港特區護照及英國國民(海外)(BNO)護照持有人。申請ETA費用為10英鎊(折合100.95港元),申請過程需三個工作天。

申請ETA需經手機應用程式「UK ETA」辦理。申請人首先需要填寫住址,最後國家一欄有香港特別行政區(Hong Kong Special Administrative Region of China)一項可供選擇。

記者使用應用程式掃描特區護照,系統自動將申請人的國籍預設為「中國籍」(CHN),雖然頁面可「新增其他國籍」(Add another nationality),但新增後選項無「HKG」。

網頁版可若改國籍為「HKG」則無法申請

若以網頁版申請,申請人需上載特區護照的照片,系統仍然會將「國籍」(Nationality)或「簽發國」(Country of Issue)辨識為「CHN」(中國),但可以更改上述兩個選項。

更改國籍或簽發國,可選擇「HKG」,但填妥後按下一步,網頁會顯示「You are not eligible for an ETA」(你不符合申請ETA的資格),只可以選擇「CHN」繼續申請。

特區護照列明簽發國是中國,代碼為CHN,ETA申請系統辨識的資料與特區護照一致。(資料片圖/羅君豪攝)

特區護照代碼 一直為「CHN」

英國內政部表示,ETA系統是根據國際標準,在申請人的護照讀取和核實國籍。

ETA識別「國籍」(Nationality)是根據護照頁面的「國籍 NATIONALITY」讀取;「簽發國」(Country of Issue),是根據護照頁面的「簽發國代碼 CODE OF ISSUING STATE」讀取。

中國內地、香港特區、澳門特區的護照,「國籍 NATIONALITY」均為「Chinese」,代碼均為「CHN」(中國)。至於台灣使用的「中華民國護照」,「國籍 NATIONALITY」為「REPUBLIC OF CHINA」,代碼是「TWN」。

英國國民(海外)護照(BNO護照),「Nationality」(國籍)和「Code」(代碼),分別為「BRITISH OVERSEAS TERRITORIES」及「GBR」。

在ETA填寫「國籍」(Nationality)或「簽發國」(Country of Issue),與護照頁面上的「簽發機關 AUTHORITY」無關。在香港申請的香港特區護照,簽發機關是「香港特別行政區入境事務處」,若在海外申請香港特區護照,則為中國駐當地使領館,但無論在何地申請,代碼均為「CHN」。

「HKG」代碼護照 1987年後被BNO取代

有沒有代碼為「HKG」的護照呢?

翻查資料,昔日香港簽發的「英國屬土公民」BDTC(British Dependent Territories Citizen)護照,代碼為「HKG」。

英國因應《中英聯合聲明》而頒布《1985年香港法令》,1987年7月1日及以後,英國設立「英國國民(海外)」(BNO)地位,並簽發BNO護照,代碼為「GBR」。香港的BDTC護照之後被BNO護照取代,並於1997年6月30日後全數失效。

香港簽發的英國屬土公民BDTC(British Dependent Territories Citizen)護照(右),1987年後逐步被英國國民(海外)(BNO)護照(左)取代,並於1997年6月30日後全部失效。(資料圖片 / 鄭劍峰攝)

核對ETA與護照頁面一致後 可直接付款

若核對ETA的「國籍」(Nationality)或「簽發國」(Country of Issue),與護照頁面上的一致,就可以轉到下一步,填寫電郵地址、電話、職業、有無定罪紀錄等資料,及聲明有無牽涉戰爭罪行、恐怖主義、極端主義活動。

填妥過後,系統會詢問申請人從什麼國家作出申請(Which country are you applying from?),以決定付款使用的貨幣,申請人在此處可以選擇香港特別行政區。如以港幣支付,系統顯示金額為$100.95,可以Apple Pay或信用卡付款,完成整個申請程序。

英國內政部:正檢討內容 免去任何混淆

英國內政部表示,ETA系統是根據國際標準在申請人的護照讀取及核實申請人的國籍。內政部留意到有香港護照持有人關注系統讀取及紀錄國籍的方法,當局會積極檢討內容,令關注者安心,及盡可能免去任何混淆。