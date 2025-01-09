01FactCheck｜特區護照申英國ETA選HKG遭拒或炒車　簽發國應為CHN

英國周三（1月8日）起實施入境新規，要求近50個國家及地區的人士出發前必須獲得電子旅遊授權（ETA），包括香港特區護照及英國國民（海外）（BNO）護照持有人。《香港01》記者實測，透過英國ETA官方手機app申請，並無法更改「國籍」（Nationality）或「簽發國」（Country of Issue），只可「添加」國籍，亦無「HKG」選項；但用網頁版申請，則可更改上述兩選項，若選擇「HKG」，則顯示不符合資格。

不過香港和澳門特區護照簽發國代碼一直為「CHN」，使用「HKG」為代碼的護照，要追溯到香港簽發的「BDTC」（英國屬土公民）護照。該護照於1987年後被簽發國代碼為英國「GBR」的BNO護照取代，1997年6月30日後完全失效。



▼使用網頁版申請UK ETA▼



手機App申請新增國籍無HKG選項

英國內政部去年宣布，由今年1月8日起，入境英國前須申請ETA的國家及地區擴展至香港、澳門等近50個國家或地區，包括香港特區護照及英國國民（海外）（BNO）護照持有人。申請ETA費用為10英鎊（折合100.95港元），申請過程需三個工作天。

申請ETA需經手機應用程式「UK ETA」辦理。申請人首先需要填寫住址，最後國家一欄有香港特別行政區（Hong Kong Special Administrative Region of China）一項可供選擇。

記者使用應用程式掃描特區護照，系統自動將申請人的國籍預設為「中國籍」（CHN），雖然頁面可「新增其他國籍」（Add another nationality），但新增後選項無「HKG」。

▼使用手機應用程式申請UK ETA步驟▼



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網頁版可若改國籍為「HKG」則無法申請

若以網頁版申請，申請人需上載特區護照的照片，系統仍然會將「國籍」（Nationality）或「簽發國」（Country of Issue）辨識為「CHN」（中國），但可以更改上述兩個選項。

更改國籍或簽發國，可選擇「HKG」，但填妥後按下一步，網頁會顯示「You are not eligible for an ETA」（你不符合申請ETA的資格），只可以選擇「CHN」繼續申請。

特區護照列明簽發國是中國，代碼為CHN，ETA申請系統辨識的資料與特區護照一致。（資料片圖／羅君豪攝）

特區護照代碼 一直為「CHN」

英國內政部表示，ETA系統是根據國際標準，在申請人的護照讀取和核實國籍。

ETA識別「國籍」（Nationality）是根據護照頁面的「國籍 NATIONALITY」讀取；「簽發國」（Country of Issue），是根據護照頁面的「簽發國代碼 CODE OF ISSUING STATE」讀取。

中國內地、香港特區、澳門特區的護照，「國籍 NATIONALITY」均為「Chinese」，代碼均為「CHN」（中國）。至於台灣使用的「中華民國護照」，「國籍 NATIONALITY」為「REPUBLIC OF CHINA」，代碼是「TWN」。

英國國民（海外）護照（BNO護照），「Nationality」（國籍）和「Code」（代碼），分別為「BRITISH OVERSEAS TERRITORIES」及「GBR」。

在ETA填寫「國籍」（Nationality）或「簽發國」（Country of Issue），與護照頁面上的「簽發機關 AUTHORITY」無關。在香港申請的香港特區護照，簽發機關是「香港特別行政區入境事務處」，若在海外申請香港特區護照，則為中國駐當地使領館，但無論在何地申請，代碼均為「CHN」。

▼代碼為「HKG」的BNO設立前BDTC護照▼



「HKG」代碼護照 1987年後被BNO取代

有沒有代碼為「HKG」的護照呢？

翻查資料，昔日香港簽發的「英國屬土公民」BDTC（British Dependent Territories Citizen）護照，代碼為「HKG」。

英國因應《中英聯合聲明》而頒布《1985年香港法令》，1987年7月1日及以後，英國設立「英國國民（海外）」（BNO）地位，並簽發BNO護照，代碼為「GBR」。香港的BDTC護照之後被BNO護照取代，並於1997年6月30日後全數失效。

香港簽發的英國屬土公民BDTC（British Dependent Territories Citizen）護照（右），1987年後逐步被英國國民（海外）（BNO）護照（左）取代，並於1997年6月30日後全部失效。（資料圖片 / 鄭劍峰攝）

核對ETA與護照頁面一致後 可直接付款

若核對ETA的「國籍」（Nationality）或「簽發國」（Country of Issue），與護照頁面上的一致，就可以轉到下一步，填寫電郵地址、電話、職業、有無定罪紀錄等資料，及聲明有無牽涉戰爭罪行、恐怖主義、極端主義活動。

填妥過後，系統會詢問申請人從什麼國家作出申請（Which country are you applying from?），以決定付款使用的貨幣，申請人在此處可以選擇香港特別行政區。如以港幣支付，系統顯示金額為$100.95，可以Apple Pay或信用卡付款，完成整個申請程序。

英國內政部：正檢討內容 免去任何混淆

英國內政部表示，ETA系統是根據國際標準在申請人的護照讀取及核實申請人的國籍。內政部留意到有香港護照持有人關注系統讀取及紀錄國籍的方法，當局會積極檢討內容，令關注者安心，及盡可能免去任何混淆。