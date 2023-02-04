2男8女當選傑出學生　有得獎者走出飲食障礙以畫畫推廣樂觀主義

由青苗基金主辦、並獲獅球教育基金會支持的「香港傑出學生選舉2021-22」於今日（2月4日）舉行頒獎典禮，頒獎予2男8女共10名得獎者及32名決選生。頒獎典禮更邀請到品格教育協會聯席主席馬時亨教授為主禮嘉賓，他在致詞時提到，自己擔任評審已經有5年，過程一直都開心，見證學生們的突出不限於成績，更會付出及回饋社會，推動社會進步。



得獎者之一的陳婧妍一度因為近親離世及疫情壓力而患上飲食障礙，但最後仍能走出谷底，並在社交平台上以自己設計的卡通與世界各地的人士分享樂觀主義，鼓勵別人積極面對難關。



「香港傑出學生選舉2021-22」共有10名得獎者，圖中左六至左七分別為林賽麗女士及馬時亨教授。（香港傑出學生選擇提供）

嘉賓致辭讚賞學生疫情中遇強愈強 期望擁慈善公益基因

香港傑出學生選舉2021-22共有137間學校參加，有432名學生報名，經過筆試、評選日營、決選生分享環節及面試之後，選出42名決選生，並從中甄選出10名得獎者。頒獎典禮的其他頒獎嘉賓包括青苗基金董事會成員及香港傑出學生選舉導向委員會主席林賽麗女士、青苗基金榮譽顧問及智行基金會創辦人兼主席杜聰先生、青苗基金永遠榮譽會長友獅求教育基金會主席洪克協先生等。

林賽麗女士表示，他們在疫情期間為了順利舉行選舉，過程難免有不少變動，雖然學生在疫情首年未能適應，但學生們到去年已經能夠發揮自己，在疫情中遇強愈強。杜聰先生就說，希望在座學生都可以擁有社會服務的精神、慈善公益的基因，未來從事各行各業的時候，都可以推動社會變得更加美好。

陳婧妍是沙田聖羅撒書院的中六學生，雖然一度患上飲食障礙，但仍在親友的支持下走出難關，以畫畫推廣樂觀主義。（盧勁揚攝）

曾患飲食障礙終度過難關 陳婧妍：不如意事亦可帶來驚喜

陳婧妍現正於沙田聖羅撒書院就讀中六，她一度因為近親突然離世及疫情帶來的壓力而患上飲食障礙，需要接受治療。惟她在親友的支持下度過困境，亦參考醫生建議重拾興趣以分散注意力。一直喜歡畫畫及幫助別人的她決定設立社交平台帳戶分享自己的卡通畫作，分享自己的抗病故事，在疫情下以不需要接觸他人的方法鼓勵自己及他人。

提倡樂觀主義的她建議面對逆境時不要「摺埋自己」，即使為任何事作好壞的打算亦不需要「將所有嘢諗到最壞」，因為凡事都沒有絕對。她以自己為例，飲食失調的經歷其實變相成就了今天的自己，當刻發生的不如意事，並不代當之後都會不如意，更可能帶來驚喜的結果，令自己成為一個更好的人。

龐梓欣於葵涌棉紡會中學就讀中六，她鼓勵其他新移民學生先不要自我標籤，每個人都有自己的光彩。（盧勁揚攝）

曾返內地再到港升學 龐梓欣鼓勵其他新移民學生先不要自我標籤

另外一位得獎者龐梓欣是葵涌棉紡會中學的中六學生，她於數年前從內地來港，但因為未能適應香港的學習而一度返回內地，但後來為了找到自己除了讀書以外的另一面，決定再次到香港升學。她表示自己再次來到香港後，找到更多的自我認可之餘，亦透過健球運動接觸到更多人，明白自己與其他人並無不同之處，更鼓勵到她參加多個校內選舉，並擔任不同職位，豐富了自己的經驗。

龐同學又鼓勵其他新移民學生，只要願意展示自己及接受新環境、不自我標籤及面對機遇時「博盡全力」，就沒有過不了的難關。她又說每個人都擁有自己的光彩，「只要你努力，都可以成為真正的你，唔係黐住一個新移民嘅標籤」。

就讀拔萃男書院中六級的黃澤龍曾被排擠及欺凌，透過參與社工服務而感受到生命的價值。（盧勁揚攝）

黃澤龍童年曾被排擠及欺凌 參與義工活動學懂易地而處

就讀九龍城拔萃男書院中六級的黃澤龍在童年時間曾被排擠及欺凌，但透過參與社工服務而感受到生命的價值，並重新出發。他指自己在過去較為內向，看待事物比較黑白分明，所以與同學的關係較差，但參與義工活動令他明白很多事情都需要由別人的角度出發，變得更加成熟。

現時的他是路向四肢傷殘人士協會的大使計劃領袖，該計劃更啟發了他推廣「平等的不同」的理念，即使不同人的身體、精神、行為及價值觀上有所不同，都應該受到尊重及接納。