香港人遊日本｜2024年升至268萬人次超越2019年　消費327億港元

許多港人喜歡到日本旅行，日本政府觀光局今（15日）公佈數據，去年全年訪日遊客達到約3,687萬人次，為歷史新高。其中港人訪日人次達約268萬，僅少於韓國、中國內地、台灣和美國，為第五多地區；消費方面，港人去年在日本消費6.584億日圓，折算約327億港元，佔所有遊客消費總額的8.1%，人均每趟遊日消費約1.2萬港元。



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2024年12月遊日旅客人數創單月新高 全年3687萬人次破紀錄

日本政府觀光局公佈數據，2024年訪日旅客數字連環創新高。12月錄得3,489,800人次旅客，打破10月時錄得的3,312,193人次紀錄，創單月新高，是1964年開始統計以來，首次錄得超過340萬人次。

2024年全年訪日遊客達到約3,687萬人次，同樣創新高，比2023年增加47.1%；相比新冠疫情前的2019年31,882,049人次，增長15.6%，多出超過500萬人次。該局指在23個市場中，有20個的遊客數量均創新高。

日本人外遊1300萬人次少2019年35.2%

該局表示，櫻花期、紅葉期、暑假到訪旅客人次，都是各個市場同期新高；不僅東亞地區實際數量增加，東南亞、歐洲、美洲、澳洲、中東等地區的實際數量也創下年新高。

2024年有13,007,300人次日本人外遊，比2023年9,624,158人次增加35.2%，但比2019年20,080,669人少35.2%。

去年港人遊日本人次全球排5 比美國少4萬

在去年12月有285,600人次香港人遊日本，佔全月訪日遊客8.2%；全年有268萬人次香港人「返鄉下」，在3,687萬訪日遊客人次當中，佔7.3%，僅次於韓國（約882萬）、中國內地（約698萬）、台灣（約604萬）和美國（約272萬）。

去年遊日港人比2023年全面通關首年的2,114,402人次，增加26.9%；比2019年的2,290,792人次，也上升17.1%。

觀光局指12月訪港港人增加，部分原因是香港學校假期較長，以及支線航班上升，包括靜岡新線、仙台航線復航、以及鹿兒島航班增加，直飛日本的航班數量超過2023年同月；同時也有香港出發遊輪停靠那霸港、鹿兒島港等。

中國大陸及俄羅斯旅客仍少於2019年

中國大陸及俄羅斯去年分別有698萬人次及9.9萬人次旅客訪日，分別按年上升187.9%及136.6%；不過對比2019年，中國大陸旅客仍少27.2%、俄羅斯旅客則少17.3％。同樣未追上2019年人數的尚有泰國，去年有1,148,900人次泰人遊日，較2019年少12.9%。

去年全年訪日遊客共消費超過8.1萬億日圓，其中香港遊客消費則達約6584億日元，即約326.8億港元。（日本政府觀光局）

至於遊客消費數字，去年全年訪日遊客共消費超過8.1萬億日圓（8兆1,395億日圓），比2023年增加約5成，同樣為歷史新高。

香港遊客消費則達約6,584億日圓，折算約326.8億港元，佔總消費的約8.1%。若以人均計算，香港人去年在日本每人消費約248,011日圓（折算約12,311.4港元），比去年升9.1%。