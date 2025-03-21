ComplexCon香港2025｜3.21起一連三日亞博舉行　四展館辦潮流市集

繼去年ComplexCon首次衝出美國，今年ComplexCon香港將於3月21日起，一連三日在亞洲國際博覽館舉行，預計可吸引超過三萬名來自世界各地的潮流愛好者到訪。大會今（3日）公布演唱會Complex Live! 表現陣容，由Metro Boomin和ZICO擔任領銜表演歌手，另設潮流市集，由國際當代創意藝術家及ComplexCon 2025全球藝術總監Daniel Arsham策劃，並專為活動設計獨家商品系列，以及邀請逾百潮流品牌、藝術家和創作者參展。



演唱會及潮流市集門票組合由港幣988元至1,788元，另設4,988元VIP套票，於下周三（12日）下午4時公開發售。



▼2024年3月22日至24日 ComplexCon首次衝出美國舉行▼



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預計吸引超過3萬潮流愛好者到訪

ComplexCon去年首次衝出美國舉行，吸引逾200名潮流藝術家及創作者來港參與。今年再度來港，項目繼續由文化藝術盛事基金贊助，為「香港藝術月」的帶頭項目，預計可吸引超過三萬名來自世界各地的潮流愛好者到訪。

ComplexCon香港2025將於3月21日至23日於亞洲國際博覽館舉行。除了由歌手Metro Boomin和ZICO領銜表演的演唱會Complex Live! ，今年擴大規模，於3、6、8、及10號展館舉辦潮流市集。

主辦單位指，潮流市集由國際當代創意藝術家及ComplexCon2025全球藝術總監Daniel Arsham策劃，展出他專為活動設計的獨家商品系列，並邀請超過100個潮流品牌、藝術家和創作者參展。

音樂陣容：

．美國饒舌團體Migos的創始成員Quavo

．韓國饒舌歌手B.I 和CHANGMO

．大中華地區嘻哈代表、來自成都的饒舌團體Digi Ghetto

．廣東話Hip Hop OG歐陽靖MC Jin

．香港新晉音樂人JACE

．韓國製作人Lil Moshpit和饒舌歌手SIK-K

．日本饒舌歌手¥ellow Bucks

．人氣模特兒及兼DJ Shuzo



2月12日下午4時公開發售門票

ComplexCon香港設有多種單日門票及套票組合，潮流市集連Complex Live! 演唱會門票由港幣988元至1,788元不等，另設4,988元VIP套票，套票包含 3 天完整體驗、優先入場、限定獨家商品等額外福利。門票於下周三（12日）下午4時，於Cityline、Trip.com、貓眼、攜程公開發售。

至於優先票，滙豐信用卡及滙豐 Mastercard扣賬卡持卡人可於2 月10日下午4時至11日晚上11時59分，於Cityline優先購買。