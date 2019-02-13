【香港人在新加坡】傘運逃兵對前景絕望　離家只為一口清新空氣

香港與新加坡，兩個城市互為競爭對手數十載，不分伯仲。近年不少港人都移居千里之遙的獅城，人在異鄉的的歲月，背後又有怎樣故事？ 2014年的雨傘運動，香港從此不一樣。有參與者事後感到絕望，帶著滿腔怒火遠赴獅城，只為呼吸一口清新空氣。獨在異鄉，昔日走在最前的社運份子噤聲，心中的鬱悶無人明白，「憤青」漸變順民。誰都會思鄉，惟每當憶起揮之不去的街頭抗爭，憤怒與傷心再度從心中浮現，令他選擇留在「搵食」的異鄉繼續灰心。

獨在異鄉為異客，活在連一個人上街遊行也是犯法的國家，Eric由憤青變為順民。（張雅婷攝）

Eric是一名熱衷社運的80後，早於2012年政府有意推行國民教育時，就走上街頭抗爭。直到2014年雨傘運動，更是連日留守旺角街頭。不過，年輕人的熱血與付山，只換來寸步不讓的政府、撕裂的社會、以及絕望的自己。

眼見身邊戰友成階下囚，剛巧任職的公司有機會安排他到新加坡，Eric毅然到當地任職數碼媒體工作，放棄改變社會。「試過做唔到，一係打、一係走。我又唔想坐監、又唔想入醫院，咁可以點呢？身邊已經無咗太多戰友。」Eric揪心地說。

4年前，Eric曾為香港的未來走上街頭。愛過、痛過、恨過，但最後只換來一片灰心，甚至死心。（資料圖片） 成他國「過客」 只為「搵食」 昔日盡情在街頭謾罵政府的人，卻偏偏逃到一人上街也犯法的國家。Eric形容兩地政治氣氛迥然不同，即使選舉在即，政治氣氛也不太熱烈。當地人最多只會抱怨地鐵延誤，對「民主」二字沒有感覺，若想「取進」點名批評執政的李氏家族，定必遭拘捕。 活在一個「政治乾淨」的國度，Eric坦言只為「搵食」。過往終日掛在口邊、珍而重之的民主，當地人民竟視如浮雲，「大家只會關心樓價、討論幾時結婚、旅行。呢個國家嘅人民選擇咁樣嘅生活，只會食、瞓、等死，我都會求仁得仁，順意民意。」人在異鄉可曾想過走上街頭，喚醒其他人？Eric淡然回答：「我可以生活到，暫時無太大問題。我唔會好似喺香港咁『打生打死』，我只係過客。」

從香港「逃到」新加坡，Eric前景的希望並未重燃。（張雅婷攝）

留喺香港呢個人工低、物價高嘅地方灰心，定係去一個搵到食、環境好啲嘅地方灰心？ Eric

在獅城生活近4年，Eric說一個知心的新加坡朋友也沒有，而兩地文化差異亦令他不慣；香港人生活節奏急速，但新加坡人卻愛遲到，每逢公司開會，Eric總要親自走到同事的坐位上邀請他們「移玉步」到會議室，更甚者，有應徵者於面試前5分鐘才致電詢問公司地址，這一切，都令Eric咋舌。

1.2萬月租「新加坡版大坑」

每日下班後，Eric就要回到位於Buona Vista（波那維斯達）的私人公寓，400呎的小天地，月租2,000元坡幣（約1.2萬港元）連管理費，加上一隻家貓，可算是Eric的一點慰藉。Buona Vista源自意大利文，意指「美麗的景象」，Eric將它比喻為香港的大坑，屬低密度住宅區，港幣1.2萬元換來400呎單位，Eric笑指，這個租金在香港或許連屯門區都租不到，莫說是大坑。

「忘掉種過的花，重新的出發，放棄理想吧。」這一句歌詞，或許Eric的處境，但他已決意要留在他鄉，直至取得當地的護照，「留喺香港呢個人工低、物價高嘅地方灰心，定係去一個搵到食、環境好啲嘅地方灰心？」留低的理由，可以很現實。