【香港人在新加坡】港人移居開茶餐廳　嘆港府未能保存大排檔文化

香港與新加坡，兩個城市互為競爭對手數十載，不分伯仲。近年不少港人都移居千里之遙的獅城，人在異鄉的的歲月，背後又有怎樣故事？ 香港雖有「美食天堂」的美譽，但對不少食肆店主而然，每月大部份收入都被租金蠶食，而一餐「茶記」午飯動輒也要4、50元。有移民新加坡18年的港人，看準當地獨欠港式美食，遂經營港式茶餐廳，一碟大雞髀飯只售6元坡幣（約幣36元），冀用親民價錢分享港式美食。根在香港，每當思鄉時就會萌起回來念頭，但狹窄的居所和浮躁的港人，卻又把他推開到異地。 （系列訪問之一）

移居新加坡18年，但Alford仍對港式美食念念不望，故在當地開設港或茶餐廳。（張雅婷攝）

Alfred是一名80後，由香港移居新加坡已18年，亦在當地完成大學學業。大學畢業後，Alfred曾回香港讀書，本來可在投資銀行長期工作，享受高薪厚職，但他放不下對煮食的熱情，遂於3年前與朋友在新加坡合營港式茶餐廳，親手將港式口味發揚光大。

大部份定價6坡紙

Alfred主理的星記茶餐廳（Sing Hong Kong Cafe）位於新加坡遊客勝地老巴剎的小販市場內，廚房連前台的面積約200餘呎，餐牌有港人熟悉的滑蛋牛肉飯、鹽焗雞髀飯、扣肉飯、鮮茄牛肉飯等等，售價一律定於6元坡幣或以下，Alfred認為售價屬中下。

Alfred雖然作為老闆，但凡事親力親為，會親自下廚。（張雅婷攝） 獅城行「抽佣制」 不至出現天價租金 與香港不同，新加坡小販市場採取「抽佣」制，Alfred每月需上繳收入20%至25%作為租金，Alfred認為「抽佣」制的好處是經營小販市場的餐飲集團會確保當地有一定人流，營業額亦會相對較高。不過，與香港一樣的是，小販市場的租金比例會隨時間改變，即有機會年年加租。Alfred亦有意將來打出名堂後，搬到一個有固定租金地方繼續經營。 從事飲食業3年，Alfred認為新加坡的租金並不便宜，但總不會像香港般「天價」。「新加坡的租金不便宜，但聽到香港做飲食朋友講之後（香港的租金），更加嚇一跳。如果雞髀飯喺香港可能最少賣40元，始終成隻大雞髀，成本唔低。」

星記茶餐廳一碟招牌港式鹽焗雞腰飯只需6元坡幣（約港幣36元）。（張雅婷攝）

Alfred說，與香港相比，新加坡除了租金較便宜，同業競爭亦相對較少。他解釋，港人雖然較常外出吃飯，亦較捨得花錢，但香港餐廳「幾乎間間都好食，競爭太大。」他舉例指，有新加坡朋友曾在銅鑼灣賣海南雞飯，但由於產品太單一，熱潮過後，店舖亦門可羅雀，無奈倒閉。

憂香港失去大排檔文化

喜愛美食的Alfred每年都會回港，他最愛光顧大排檔，形容這種飲食文化正漸銷聲匿跡。新加坡大排檔隨處可見，Alfred就說當地政府每隔數年就會主動翻新大排檔、幫助檔主改善排污、做好衛生；「香港政府做咗咩呢？咁多年唔去幫、咁多年唔去搞，到好舊好殘就唔要？」Alfred認為大排檔能體現香港飲食文化精髓，政府應先規管再保留，「若在香港吃不到大排檔，會很可惜。」

批香港為一層樓犧牲生活質素

小小的店舖是Alfred的事業重心，他在異地亦譜出一段戀情。Alfred將與未婚妻結婚，兩人於新加坡東北面的「盛港」以46萬元坡幣（約港幣276萬元）購買一個面積近千呎的二手組屋，月供只需1,500坡幣（約港幣9,000元）。若換在香港，Alfred認為憑自己努力都可以置業，唯會辛苦很多倍。「樓，只要努力一點，都應該買得起，但會好辛苦，生活質素都會差了。生活的意義在哪裡？（家居）成嚿豆腐潤咁細，真係好？」

事業與家庭兼備，Alfred笑指新加坡整體的生活環境確實不錯，但他始終未忘記自己在香港的根，亦曾想過回港發展。不過，每當回到香港，發現港人變得心浮氣燥，反覆思量還是留下。「我發現自己不太適應香港的生活節奏和文化，呢度啲人太過浮躁、太無耐性、太無包容心。」他舉例，每年回港時，必先坐機場巴士到大圍吃腸粉，但他每次都覺得異常驚恐。「佢（司機）開得好快、好快。有一次我頂唔住，同司機講開得太快，他就『藐』我兩眼，一言不發。」他認為香港的交通意外，並非偶然，而是整個社會的縮影。「有啲野，唔應該係咁。」