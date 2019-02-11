【香港人在新加坡】港女嫁金融才俊拒做闊太　做教師人工低過香港

香港與新加坡，兩個城市互為競爭對手數十載，不分伯仲。近年不少港人都移居千里之遙的獅城，人在異鄉的的歲月，背後又有怎樣故事？ 遠嫁他方，有人為了追隨自己的幸福，下半生無憂；亦有人得到幸福後，不甘只做「少奶奶」，寧願繼續「捱騾仔」，只為「買個保障」。有港女遠嫁獅城5年多，坦言對他鄉沒有太大感情，只是「嫁雞隨雞、嫁狗隨狗」。即使丈夫有能力養活自己，亦堅持出來打工，那怕人工遠低於香港水平，只怕有「意外」時不致於一無所有。 （系列訪問之二）

Cat與一眾同事慶祝新年。（受訪者提供）

「唔好諗住過嚟係闊太生活！」這句話，是人妻Cat給一眾想嫁到新加坡港女的忠告。她多年前蘭桂芳舉杯邂逅摯愛，一生從此改寫。原本在香港擔任幼稚園老師的Cat，5年前嫁到新加坡，丈夫是金融才俊，足以令Cat生活無憂。但秉著「人生要作最壞打算」的信念，她決心要找份工作，但卻處處碰壁。

幼稚園教師薪酬水平只及香港一半

大學中文系畢業的Cat直言英文不佳，一心想應徵中文撰稿員，卻連一個面試機會也沒有。除了撰稿員，Cat亦嘗試做回老本行，但仍是音訊杳然。Cat當時把心一橫，乾脆「疊埋心水」應徵名店售貨員，「做售貨員可以生存到。睇下你幾有決心，即使由低做起，我都願意做。」幸在絕望關頭，有幼稚園聘用了她，但薪金卻遠比香港低近一半：「售貨員人工都比幼稚園老師高！」

Cat透露，當地名店售貨員的底薪可達1,800元坡幣，若連同傭金，月薪隨時可達4,000元，是港幣2.4萬元。至於幼稚園老師的薪金是多少？Cat笑指，工作了5年，現在的薪金還不及香港當年的水平。

除了低薪，新加坡的幼稚園和香港不同，沒有「姨姨」，幫小朋友洗澡、換尿片都要Cat一手包辦，就如媽媽一樣。加上學校宗教氣氛濃厚，連下班後Happy Hour也被視為「罪過」，實在難令Cat戀上新加坡。不過，愛小孩的天性令她還是愛上工作，沒有後悔。

「無嘢做，返香港份履歷點寫？」

「如果我唔係可以靠老公，單靠自己份人工，真係死得！」Cat輕輕慨歎。事實上，Cat其實可以放下工作當闊太，但她不甘終日賦閒在家、與社會脫節，更不想有「意外」時不知所措。「你老公而家搵到錢，不代表將來一定搵到，人生總有會低潮位，咁點呀？大家一齊死呀？貧賤夫妻百事哀！」Cat有感而發：「你放棄香港所有，如果你嚟到無嘢做，他日有意外要返香港，履歷可以點寫？完全零社會經驗，將來點算？」一個個未知數，驅使Cat要靠自己。

回顧這段日子，最愛新加坡甚麼？「無呀，純粹習慣呢度。」但她亦欣賞獅城閱讀氣氛濃厚，執卷率比香港高。而且每逢暑假，全國的博物館都有活動讓學生參與，文化氣氛濃烈。縱有千般不習慣，她還是甘於在異鄉落地生根，絕不後悔。