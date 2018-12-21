擁「美髯公」美譽黃大仙樹王首染真菌　康文署：未能確定原因

黃大仙睦鄰街遊樂場有一棵以茂密氣根而聞名的細葉榕，除了在《古樹名木冊》佔一席位，更於回歸當年被選為市區十大樹王之一，有「美髯公」美譽。不過，樹王的樹根近年除了有傷口外，其主幹深處更首度被發現遭受真菌感染。康文署指，未能確定真菌感染成因，但會以作出適時的護養工作。有專家就指，這是由於榕樹氣根逐漸將主幹包圍，令主幹慢慢枯萎。同時，空氣中的真菌孢子落到主幹生長。但由於真菌毒性較弱，只要適當噴殺蟲劑就可消除。

位於黃大仙睦鄰街的榕樹以茂密氣根而聞名，有「美髯公」美譽。（張浩維攝）

該榕樹高15米、樹冠24米闊，主幹直徑達1.835米。記者於本月3日聯同長春社總監蘇國賢到黃大仙視察該榕樹，發現榕樹朝行人路一面的根部有傷口，疑遭踐踏或擺放物件所致。此外，朝向行人路一面的主幹亦受真菌感染，長出白色菇菌。蘇國賢認為榕樹的物理結構穩定，沒有倒塌風險，建議康文署加強監察。

榕樹主幹受真菌感染。（張浩維攝）

康文署：不確定真菌感染成因

康文署就指，對上一次檢查該樹是10月3日，當時榕樹該樹的健康狀況並無異常，亦無明顯健康或結構問題。職員其後於11月30日發現該樹受真菌感染，遂安排於本月1日跟進護理。

康文署其後補充，署方暫時未能確定該樹受真菌感染的原因，會繼續密切留意該樹的狀況，以作出適時的護養工作。 若樹木受真菌感染，其結構強度及生理功能會受損害，康文署會安排清理真菌及噴灑除害劑等。