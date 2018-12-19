政府建議路旁種植霸道「合歡」　學者批「愚蠢」　需安裝樹根欄障

本港街道空間狹窄，樹木要有容身之所，絕不容易。發展局今日（19日）推出《街道選樹指南》，當中臚列80種建議於街道種植的樹木，以根部「霸道」著名的合歡樹（ Albizia julibrissin）竟然上榜，但建議安裝樹根欄障或導根設施。有學者指出，合歡樹根部發達，需加圍欄，批評建議「愚蠢」。

合歡樹根部發達，建議安裝樹根欄障或導根設施。（視覺中國）

合歡根部易露於行人路上 學者：人樹不共生

中大生命科學學院退休教授趙紹惠細閱《指南》後發現，有三種樹種不適於香港街道種植。趙紹惠舉例，外來品種合歡的根部發達，易露於行人路上，往往需加圍欄。「是不是到時又要加圍欄？在街上種植合歡，是人樹不共生！」

近年合歡樹倒下的新聞事有發生，2015年5月，九龍塘又一村牡丹路，一棵根部近1米直徑、約10高的大葉合歡樹突然連根拔起倒向馬路，部分行人路地磚及沙石隨樹根被扯起，地底有喉管斷裂，樹幹橫跨行車線，部分枝幹倒向對面牡丹路10號的屋苑外牆。趙紹惠批評，撰寫《指南》的顧問公司未有做好資料搜集，選擇於街道種合歡是愚蠢。

《指南》就指，合歡需要大量泥土種植，樹根發達，建議安裝樹根欄障或導根設施。種植地點亦只限於廣闊的非路邊規範，附近亦不建議有建築物。（No Kerbside Activity,No Building Frontage）