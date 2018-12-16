90後少女眼凸被友指「好恐怖」嫌棄　手術後恢復自信：勿歧視患者

「點解嗰個人對眼咁樣嘅？」一句來自路人的說話，令到曾經受眼凸問題困擾的黎小姐，一直牢記至今。 年僅21歲的黎小姐，因甲狀腺問題，導致中三時突然出現眼凸問題，上下眼白皆外露，予人怪異的感覺。突如其來的眼疾，令她社交出現問題，曾經的好友直言：｢我覺得你好恐怖｣，至此二人不再來往；走上街頭，招來途人奇異目光，即使事隔多年，她仍哽咽：｢無晒朋友，又唔敢出街｣。 及後黎小姐先後切除甲狀腺，再在18歲生日時接受眼科手術，眼凸問題終告解決。她直言，手術是｢生日禮物｣，眼凸問題迎刃而解，心情及社交狀況都大有改進。她期望，市民應多關心有相近眼疾的病患者：｢唔好歧視，佢哋自己都唔想咁！｣

黎小姐中三那年，受甲狀腺上眼影響，人生遭逢巨變。（盧翊銘攝） 目露凶光被同學和友人疏遠 黎小姐小時候一直未有眼疾問題，外觀亦與常人無異，不過中三那年，受甲狀腺上眼影響，人生遭逢巨變，家人發現其眼睛出現紅腫、眼凸，而且不時眼乾、流淚水，最嚴重時上下眼白皆外露。 眼疾的出現，除了改變外觀，更令原本平常的校園生活出現急劇轉變，由於雙眼予人目露凶光的怪異感覺，身旁的同學、好友漸漸疏遠，更有朋友直言：｢我覺得你好恐怖。｣自此二人再無交談。 她表示昔日外出時，在街上不時招來奇異目光，更成為路人的談論對象：｢點解嗰個人對眼咁樣嘅？｣ 回首從前，黎小姐不禁流淚，更哽咽謂：｢無晒朋友，又唔敢出街｣。

余珊（右）表示，其實透拍照，就可了解是否有眼瞼下垂（盧翊銘攝） 對比新舊照片觀察眼白露出部分有否分別 由於眼疾源於甲狀腺問題，黎小姐先接受甲狀腺切除手術，之後18歲生日那天，再接受眼科整形手術，問題終得以改善，雖然眼睛仍有紅腫，但已幾乎不再凸出。 她表示，手術後開展大學生活，最初雖仍一度擔心與人接觸，但發現除非她主動透露，否則根本無人察覺她曾接受手術，之後｢心情、對人態度都好咗好多｣。 對於自己的經歷，黎小姐期望市民應多關心有相近眼疾的病患者：｢唔好歧視，佢哋自己都唔想咁！｣ 香港眼科整形學會主席莊金隆表示，如希望得知自己是否有眼凸，可對比舊照片，如身份證及近照，觀察眼球凸出、位置；眼周腫脹的程度；眼白露出的部分有沒有明顯分別。

黃先生（盧翊銘攝） 上眼瞼遮蓋眼珠上方逾1毫米或已眼瞼下垂 另一名患有眼疾的黃先生，由於經常捽眼，而且左眼曾被犬隻抓傷，結果在30餘歲時，由旁人告知有大細眼問題，而且一邊單眼皮，一邊雙眼皮，在接受醫生診斷後方知有左眼皮有下垂問題。 他表示，自己在大學任教，不時都需看文獻、書本，但受眼疾影響，眼睛容易疲倦，而且左眼視力更大減三成，部分視感受到限制，嚴重時需用手指支撐眼皮，以改善視野受遮擋的情況。不過他表示，數年前接受手術後，問題得以改善，視力恢復正常，而且外觀亦與常人無異。 香港眼科整形學會候任主席余珊表示，其實透過拍照，就可了解是否有眼瞼下垂，方法是放鬆雙眼平視前方，用相機開啟閃光燈，並盡量以水平角度拍攝五官即可。她續稱，如上眼瞼遮蓋眼珠上方超過1毫米，則代表眼瞼或已出現下垂。

第10屆亞太眼科整形學術會議於本月15和16日於灣仔會展舉行，是該會議首次在香港舉行，雲集全球逾800名眼科整形專家作學術交流。