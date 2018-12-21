九大樹王廿載生死兩茫茫　風光不再　妥善管理可改寫命運？

回歸當年，臨時市政局主辦「香港市區樹王選舉」，選出本港9大樹王。21年過去，深水埗的合歡樹王因過度傾斜，對路行構成危險而於2007年被移除，成為「第一滴血」。餘下8棵亦未盡人意，「樹王之王」、位於九龍公園的細葉榕曾於2007因染褐根病而半棵塌下，現需靠支架支撐度日；有樹王被逼置身於馬路中央，樹根慘被馬路覆蓋；亦有樹王的樹根於多年前被發現埋在磚下，幸及時把地磚打開，才救回一命。同樣是樹王，為何命運截然不同？ 多年一直監察樹王生長環境的長春社總監蘇國賢分析，樹王所處位置不同，所獲得的管理資源亦有差異。但關鍵是若能防微杜漸，效果定勝於到病入膏肓時才「急救」，亦是樹木管理重要一環。

黃大仙睦鄰街遊樂場的細葉榕以茂密氣根聞名，有「美髯公」的美譽。（張浩維攝）

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黃大仙睦鄰街遊樂場入口有一棵15米高的細葉榕，傘形的樹冠成為行人路候車乘客的天然遮陰，有「美髯公」的美譽，亦是當區地標之一。該榕樹於1997年，由臨時市政局主辦、長春社及香港電台協辦「香港市區樹王選舉」中，脫穎而出當選為本港9大樹王之一，成為黃大仙區代表。而所有樹王都於「古樹名木冊」上佔一席位。記者本月聯同蘇國賢視察該樹，榕樹健康良好，氣根豐盛茂密，在樹幹上如窗簾般自然懸掛著。此外，樹王的樹冠完整，呈傘形，是本港少數護養得較好的榕樹。

樹王今日的健康並非單靠天生天養，而是經過後天「爭取」。2007年，蘇國賢出任康文署保護古樹名木專家小組，留意到榕樹生長空間狹窄，只能足夠樹幹生長。專家小組遂建議康文署把地磚打開，令地面變回泥土，令榕樹氣根可以落地生長。康文署最終採納建議。10年過去，榕樹主幹的氣根附樹幹生長，據蘇國賢目測，主幹足足比以前粗了40厘米。

九龍公園的榕樹王需靠支架支撐。（張浩維攝）

「樹王之王」染褐根病 靠支架支撐

當年的一個決定，成就黃大仙榕樹重新，但位於九龍公園，被喻為「樹王之王」的細葉榕卻錯失機遇，終於2007年半棵樹幹連同枝葉向旁邊的足球場看台塌下，11年間，一直靠支架支撐著。《古樹名木冊》資料顯示，樹王年屆100、樹形出眾。高20米、樹冠闊35米、樹幹直徑為3800毫米。對上一次檢查日期為10月4日，樹王目前受褐根病感染。

蘇國賢憶述，該細葉榕早在1982年因興建九龍公園而受摧殘，當時斜坡上的泥土被砌上磚塊。89年時，公園要興建足球場看台，泥土再被挖走，根部終被壓死。直到2004年，蘇國賢發現榕樹的葉片一直減少，最差的時候甚至只剩下不足一成的樹葉。直到2007年，榕樹終倒下，附近的範圍亦要圍封。榕樹其後確診患上有樹木不治之症之稱的褐根病。

雖然樹木是自然界成員，但身處於石屎森林，當中涉及不少人為元素，更加需要適切管理。（張浩維攝）

康文署其後投放上百萬資金「救樹」，包括杜蟲、重新打開地磚、利用支架支撐固定及將榕樹圍起，限制市民接近。11年過去，樹王逐漸康復，但蘇國賢認為，補救措施太遲，樹王英勇亦不復當年。「見到棵樹『唔得』，我們才做改善工夫。黃大仙那棵我們很強調的是，在它未有問題時，已找出有甚麼問題會長期阻礙它生長，在它未出事前，就已把問題解決。所以結果是投放較少資源，但效果很好。九龍公園樹王就是即使投放很多資源，也不能回到從前的模樣。」

樹木本於自然界成員，無奈與人類居於狹窄市區，爭取同一片空間。樹木為人類提供清新空氣、食物、休憩空間，人類又能回饋甚麼？也許，足夠的空間、細心的護理，就是最好的回報。