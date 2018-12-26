行山不慎跌傷手腕　仁濟醫院推手腕骨折快速復康計劃　康復期減半

踏入秋冬季節，不少市民會把握時機到郊外遠足，親親大自然。然而，行山期間若不留意路徑情況，除了有機會弄傷下肢，絆倒時還有機會導致手腕骨折。 仁濟醫院矯形及創傷科發現，過去一年曾接獲市民在行山跌倒，因而導致手腕骨折的個案，及後更需接受手術、物理治療及職業治療。為加快手部或上肢問題病人的康復進度，仁濟醫院在2016年成立「手腕骨折快速復康團隊」，過往同類個案的康復療程需時逾1年，相關計劃將其縮短至約半年，已能有效改善病情。

仁濟醫院在2016年成立「手腕骨折快速復康團隊」，加快病人康復進度。（鄺曉斌攝）

手腕骨折快速復康計劃在2016年8月推出，主要針對需要動手術、麻醉風險較低的病人。參與計劃的病人通常於手術後翌日便能出院，術後兩周需到骨科拆縫線，在6周、3個月及6個月需往骨科覆診。

計劃團隊目前共有5名成員，包括矯形及創傷科副顧問醫生、駐院醫生、專科護士、職業治療師及物理治療師。病人在術後1日內，便會「把握黃金治療時間」，接受住院物理治療，以及接受職業治療評估；術後7日內，便會獲安排接受門診物理治療；術後1至12個星期內，病人隨即接受職業治療門診服務，接受患肢或手部復康治療。

職業治療師協助病人進行手腕活動訓練。（鄺曉斌攝）

仁濟醫院矯形及創傷科副顧問醫生翁宇濱表示，參與計劃的病人接受治療後，通常在6個月內已能康復，且毋須覆診。

醫護人員為一名右手腕骨折的男病人裝上金屬片，作固定骨折後復位。圖為術後X光片。（仁濟醫院提供）

截至本年11月，團隊已為50名病人提供治療，當中40人已完成物理治療，平均手腕活動幅度可達130度，手握力可恢復至85%。數據顯示，逾八成病人滿意團隊的物理治療及職業治療服務。

翁宇濱指出，66%個案是非工傷，當中包括運動創傷。他表示，有兩成個案是因跌倒而導致手腕骨折；當中，有兩名年齡50多歲、參與快速復康計劃的病人，是因行山期間跌倒而導致手腕骨折。

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翁宇濱解釋，由於人類的本能反應，跌倒時會自然地先以手掌著地支撐，從而卸力及保護其餘身體重要部位，所以因跌倒而致手腕受傷的個案十分常見。他提醒，市民在行山時應量力而為，不要高估自身能力，同時需時刻留意路徑情況，避免絆倒受傷。

吳先生（中）表示，術後平均每星期進行2次物理治療及職業治療，目前手腕力量足以應付一般日常生活。圖左為仁濟醫院副顧問醫生翁宇濱。（鄺曉斌攝）

現齡47歲、任職泥頭車司機的吳先生，早前不慎從車輛墜落地面，由於左手先著地受力，導致左手腕骨折，被送往仁濟醫院接受手術，隨後參與快速復康計劃。

他憶述，其左手腕術後初時完全無力，「連杯都揸唔到」；他術後平均每星期進行2次物理治療及職業治療，大約半年後，手腕活動幅度已恢復至130度，手腕力量足以應付一般日常生活，「去街市買餸、拎包5公斤米都無問題。」