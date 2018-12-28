【天文台科普】側風到底係乜嘢？飛機降落時遇上又可以點應對？

（原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）

側風指從側面吹來的風。例如當飛機升降時，與機場跑道方向垂直的風便是側風（圖一）。除飛機外，行駛中的船隻、汽車都會受到側風的影響：駕駛風帆時，側風可轉化為讓船前行的力量；而在田徑場上，比賽選手更會因側風的大小而影響成績呢！

圖一：對於飛行中的航機，從側面吹來的風稱為「側風」。（香港天文台提供）

飛機降落時側風過強，會把飛機吹離跑道中線產生危險。飛機降落遇到側風時，機師為抵消側風引起的航線偏離，會採取「蟹形進場」（機身偏側，機頭指往向風方向使機身與跑道方向成一角度）或「側滑進場」（機身轉側使兩側機翼一高一低）兩種技巧進行降落。但前一種方法因起落架沒有完全對齊跑道而可能受損，後一種方法翼尖及引擎有可能碰觸到地面，故此側風愈大對飛機降落的潛在風險也愈大。一般來說，較大型的機種抵禦側風的能力也較好，而側風超過25海浬被視為顯著。

香港國際機場的兩條跑道粗略來說是東西走向，因此強的北風或南風都會令側風偏大。而有利於機場出現強側風的天氣情況主要有兩類：東北季候風及熱帶氣旋，其中以熱帶氣旋的影響最為顯著。當熱帶氣旋集結在本港之西南時，香港會吹南至東南風，機場會受南側風影響；而當熱帶氣旋集結在本港之東或東南時，香港會吹北至西北風，機場便會受北側風影響。對於在香港國際機場升降的飛機，南側風的影響會較北側風大，主要是當南風吹越大嶼山上的山脈後，會在下游形成條紋狀的弱氣流及強氣流。這些氣流橫過機場的升降航道，除了帶來強側風外，更不時產生強烈的風切變和湍流，進一步影響飛行安全。

原文：側風和航空安全

作者：香港天文台張冰