天文台預測元旦13度　5年最凍　除夕最低12度或發首個寒冷警告　

2018年即將結束，市民或會過一個冬意濃的元旦日！天文台預測，2019年1月1日當日天氣，市區氣溫介乎攝氏13度至16度，是自2013年1月1日錄得10.8度以來最凍的元旦（2014年元旦最低氣溫同為13度）。 同時，天文台亦修訂周日（30日）及除夕（31日）的市區最低氣溫，由13度進一步跌至12度。換言之，本港在周日前有機會發出今冬首個寒冷天氣警告。

天文台預料元旦當日的最低溫度為13度。（資料圖片）

有機會成為近五年來最凍元旦

天文台預測，東北季候風會在明日為華南沿岸地區帶來較涼的天氣，預料季候風會在聖誕假期緩和，日間氣溫回升，而強烈東北季候風會在本周後期影響華南，該區氣溫顯著下降，天氣轉冷及有雨。

天文台指，元旦當日市區氣溫介乎13度至16度，新界或再低1、2度。根據天文台紀錄，過去4年元旦氣溫介乎13至20.8度，故2019年1月1日有機會成為近5年來最凍的元旦日。而2018年1月1日的市區氣溫介乎6.3至19度。

天文台預測今日天氣大致多雲，有幾陣雨。天氣較涼，但至除夕前則會顯著轉冷。(香港01記者攝)

此外，天文台早前預測除夕（31日）氣溫介乎13至16度。不過，根據最新的九天天氣預報，周日（30日）及除夕當日氣溫或進一步下調，最低溫度為12度，最高為15度，有機會發出今年入冬以來首個寒冷天氣警告。天文台預測，平安夜（24日）及聖誕節（25日）的最高氣溫分別為20及21度。

未來9日香港天氣漸趨寒冷，市民外出要注意保暖。(天文台網頁截圖)

根據紀錄，香港最冷的元旦出現在1962年，當日最低氣溫只得6.1度；而最熱的元旦則要追溯至1956年，香港在一股冬季季候風還未抵達前，當日還是受較暖的偏東氣流影響，風勢和緩加上陽光充沛，令日間氣溫升至25.6度。