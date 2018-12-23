天文台不足半日下調元旦氣溫最低12度　6年最凍　除夕跌至11度

天文台於半日內進一步調低元旦日預測氣溫！今日（23日）11時30分，天文台的預測顯示，2019年1月1日的市區氣溫最低為攝氏13度；惟到下午4時半，天文台預測元旦市區氣溫只有12至16度，即最低氣溫下調了1度。而這是自2013年1月1日錄得10.8度後、6年來最凍的元旦日。

天文台於早上11時30分發布的九天天氣預測（天文台網站截圖）

天文台於下午4時半的更新。（天文台網站截圖）

30日最高氣溫由15度降至14度

根據天文台的「九天天氣預報」，原本元旦當日市區氣溫介乎13度至16度，不過到下午4時半再更新時，最低氣溫已進一步下調至12度，即較數小時前的預測下降1度。根據天文台紀錄，由2013年至2018年的元旦日氣溫介乎10.8度至20.8度，故今次預測會是過去6年來最凍的元旦日。

除了元旦外，天文台對其他日子的氣溫預測都有下調，其中12月30日和31日，最低氣溫同樣下調至11度，較原本12度低1度；當中30日連最高氣溫亦有下調1度，只有14度。因應有關調整，天文台在12月30日前發出今年入冬後首個寒冷天氣警告機會極大。

天文台預測，東北季候風會在明日為華南沿岸地區帶來較涼的天氣，預料季候風會在聖誕假期緩和，日間氣溫回升，而強烈東北季候風會在本周後期影響華南，該區氣溫顯著下降，天氣轉冷及有雨。