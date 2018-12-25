控煙辦巡查酒吧逾千次　檢控160宗吸水煙　無牌酒吧無名單最難查

俗稱室內禁煙條例的《定額罰款 (吸煙罪行) 條例》於2009年9月1日正式生效，令本港整個「吸煙生態」由以往室內遷移至室外，但近年香港的酒吧卻出現新現象，不少顧客開始吸食水煙，惟這種看似與一般煙草有別的水煙，其實同樣受法例監管，任何人於法定禁煙區內吸煙或攜帶燃點著的水煙，即屬違法，違者會被定額罰款1,500元。 衛生署回覆《香港01》查詢指，法例雖未有訂明禁煙區的場所管理人要負上刑責，但法例有授權場所管理人，可要求吸煙者停止吸煙或離開，及在有需要時報警求助。截至今年10月，控煙酒辦共於酒吧巡查逾1,000次，作出160宗包括違例吸食水煙的檢控。 香港酒吧業協會副主席錢雋永形容，酒吧業界對煙草產品「避得就避」，他指造成現時水煙問題的原因，包括近年無牌酒吧湧現，由於現時未有法例監管無牌酒吧，令執法「難上加難」。

控煙酒辦在酒吧巡查逾1000次，惟當中只作出共160宗包括違例吸食水煙的檢控。(政府新聞處圖片)

水煙受部分煙草法例限制，包括煙草產品宣傳及推廣的禁令、應課稅品條例，以及香港吸煙（公眾衞生）條例。（岑卓熹攝） 酒吧巡查逾千次 僅160宗檢控 現時香港對水煙的成分、安全及包裝等方面並未有任何法例規管，但水煙則適用於部份煙草法例上，包括煙草產品宣傳及推廣的禁令、應課稅品條例，以及香港吸煙（公眾衞生）條例。由於水煙與一般煙草產品外型上大有不同，不少人認為吸食水煙比吸食普通卷煙安全，但事實上，水煙所產生的煙霧中含有大量有毒化合物，包括焦油、一氧化碳、重金屬和致癌化合物等。 衛生署回覆《香港01》查詢指，控煙酒辦於今年首10個月於全港巡查逾2.8萬次，共接獲超過1.5萬宗有關違例吸煙的投訴；其中就吸煙罪行而言，控煙酒辦共作出超過7,730宗檢控。衛生署續指，控煙酒辦在酒吧巡查逾1,000次，當中涉及於酒吧內違例吸煙的投訴則有約290宗，惟只作出共160宗包括違例吸食水煙的檢控。

錢雋永指現時本港有超過300間俗稱「無牌酒吧」的娛樂場所，相比2016年的約20間大幅上升14倍。（受訪者提供）

根據酒牌的附加條例規定，場所負責人有責任禁止任何人在內進行違法行為。（岑卓熹攝） 無牌酒吧湧現走灰色地帶 香港酒吧業協會副主席錢雋永認為，酒吧業界一向對煙草產品相關議題「避得就避」，雖然法例未有指明酒吧負責人要負上刑責，但根據酒牌的附加條例規定，場所負責人有責任禁止任何人在內進行違法行為。 對於《香港01》早前拍攝到有酒吧提供水煙食具，又容許顧客在內吸食水煙，錢雋永則指未知酒吧是否領有酒牌。他解釋，若不遵守有關酒牌中附帶的標準持牌條件規定，或會影響未來酒吧的酒牌續牌可能性，嚴重違規者更有機會被吊銷牌照。錢雋永強調以他認識的業界都會「遵規遵矩」，安守本份，避免以身試法。

由於食環署等政府部門未必會有未有登記場所的記錄，即使有無牌酒吧提供水煙，甚或容許顧客吸食捲煙，執法部門亦難以知曉，令執法「難上加難」。（岑卓熹攝）

「無牌酒吧」三年升14倍 顧客WhatsApp買酒避無酒牌

錢雋永續指，現時本港有超過300間俗稱「無牌酒吧」的娛樂場所，相比2016年的約20間大幅上升14倍。他直言：「呢啲場所又冇拎酒牌，又冇拎食肆牌，名義上叫做淨係提供場地，其實根本就走緊灰色地帶。」由於食環署等政府部門未必會有未有登記場所的記錄，即使有無牌酒吧提供水煙，甚或容許顧客吸食捲煙，執法部門亦難以知曉，令執法「難上加難」。

錢雋永又透露，這些無牌酒吧賣酒模式有別於一般酒吧。他舉例指，無牌酒吧會先收顧客入場費，並登記姓名和電話等資料，再由顧客以WhatsApp下單買酒。當購買成功後，將由與場所沒關聯的士多或商舖等提供酒水，變相「走法律罅」，執法部門亦難以向其執法。錢雋永認為政府應意識到無牌酒吧對公眾構成威脅，促請政府盡快監管並打擊無牌酒吧。