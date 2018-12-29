【除夕好去處】十個倒數熱點推介　煙花匯演穿梭「星空萬花筒」　

送舊迎新，2019年即將到來，大家還在苦惱12月31日除夕要去哪裡倒數嗎？除了每年的「重頭戲」維港煙花匯演，不少商場、大型戶外區亦有舉辦倒數活動。《香港01》精選以下十個除夕好去處，給大家相約家人、情人、好友一起跨年。

（資料圖片 / 余俊亮攝）

1. 維港 - 除夕倒數煙花

由香港旅遊發展局主辦的「交通銀行香港除夕倒數」，匯演首度引入意大利的獲獎煙花，呈現「星空萬花筒」，包括尾段一分鐘内將展現45種煙花圖案。全個煙花匯演歷時10分鐘，而當晚11時起，三座位於港島的建築物，包括海港中心、夏慤大廈及長江中心，將每隔15分鐘從樓頂發放紅、綠、金及銀色的「許願流星」煙火，象徵甜蜜、常樂、富足及健康。此外，香港會議展覽中心外牆會顯示「2019」字樣及祝福語。 日期：2018年12月31日 時間：許願流星— 晚上11:00、11:15、11:30、11:45；煙火音樂匯演 — 午夜12:00 地點：維多利亞港兩岸

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2. 中環海濱 – 國際燈光藝術展

首度於中環海濱舉辦的國際光影裝置藝術展，有來自本地及世界各地共18個藝術裝置，圍繞三大主題，包括科技與通訊、童年夢想及連繫與浪漫。會場設有光影隧道，市民可免費入場，與展品拍照「打卡」之餘，亦可與燈光藝術互動。現場亦會有音樂表演及報佳音活動。「國際燈光藝術展」及「皇后像廣場聖誕樹」，於除夕晚將特別延長亮燈時間，由原本11時延至凌晨1時。 日期：2018年11月29日至2019年2月24日 亮燈時間：下午5時至晚上11時

聖誕樹以冰雪為主題，以藍色燈光打造出藍色聖誕樹。（旅發局圖片）

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3. 旺角朗豪坊 -《TSUM TSUM聖誕市集》​

朗豪坊推出全港首個迪士尼《TSUM TSUM聖誕市集》，TSUM TSUM米奇以全新聖誕老人造型登場，並聯同米妮、小熊維尼、唐老鴨、勞蘇、史迪仔及三眼仔等一班好友，將網上破點擊率的經典場景重現。而除夕當日，有本地原創樂隊、潘朵拉樂團PANDORA演唱金曲。 日期： 即日起至2019年1月6日 開放時間：上午11時至晚上11時（12月31日延長至凌晨1時） 地址： 朗豪坊4樓通天廣場

（朗豪坊提供）

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4. 中環 PMQ - Floating Christmas ​

PMQ元創方的地面廣場，推出Floating Christmas 聖誕飄浮空間，營造一幀冬日別樣的城市風景。由建築師團隊AaaM (Architecture as a Medium) 設計的冬日幻景，呈現的懸浮天幕， 於PMQ兩幢建築物間的半空飄浮。白天，顏色輕柔的網布串成動人流線；夜間，在幻燈投射舞動下，抬頭盡是瓣瓣幻光，夢幻悅目。而飄動氣球則是天幕垂下的圓圓氣球。活動期間，有多個表演節目，包括由專業編舞師何凱瑩 (Desiree) 主理的互動舞蹈表演。 日期： 即日起至2019年1月2日 時間： 中午12時至下午8時 地點： 中環鴨巴甸街35號PMQ元創Courtyard/GF

（PMQ提供 ）

5. 尖沙咀 The ONE - 冬日夢幻漫遊宇宙

The ONE與國際性肖像品牌LINE FRIENDS聯手，以偶像團體BTS（防彈少年團）創作的宇宙明星「BT21」為主題，推出全球首個BT21宇宙聖誕主題商場佈置 、 【BT21 MEETS The ONE 冬日夢幻漫遊宇宙】，成員VAN、TATA、CHIMMY、COOKY、RJ、SHOOKY、MANG及KOYA，在商場中庭佈置成「宇宙聖誕基地」，市民可與展品瘋狂「打卡」。 日期：即日起至2019 年1月1日 時間：上午10時至晚上10時 地點：The ONE UG2中庭

（The ONE 提供）

6. 沙田新城市廣場 -《愛麗絲夢遊仙境：穿越魔鏡》​

新城市廣場推出數碼互動藝術裝置，以《愛麗絲夢遊仙境》為主題的<Alice’s Adventure @ Starlight Garden夢遊奇幻樂園>，分佈於商場一期3樓及7樓星光花園的聖誕裝置。商場把韓國流行的「Alice: Into the Rabbit Hole」〈이상한 나라의 앨리스〉裝置藝術展覽，首次帶入場內3樓展出，並新增「打卡」秘境，客人爬進30呎高的聖誕樹兔子洞穴內，可窺探愛麗絲的神秘異想世界。至於7樓星光花園，則延續每年戶外聖誕燈飾的特點，以《愛麗絲夢遊仙境：穿越魔鏡》（Alice Through the Looking Glass）為設計靈感。 日期： 即日起至2019年1月13日 時間： 中午12時至晚上10時（明年1月1日前，逢星期五、六、日及公眾假期延長至晚上11時） 地點： 沙田新城市廣場一期7樓星光花園

（沙田新城市提供）

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7. 荃灣南豐紗廠 - 壁畫街

南豐集團旗下南豐紗廠The Mills於本月6日正式啟用。該項目在2014年進行活化，耗資7億元，將前身為南豐紡織4至6廠活化，改建成單一建築群，提供零售、餐飲、辦公、展覽及活動場地，多間特色商舖如個人化機械腕錶工作坊、手工啤酒、服裝循環回收再造店及環保傢具店等進駐，成為科技及文化藝術的新基地。 此外，活化工程打通了一條白田壩街「內街」，作為南豐紗廠入口，並在牆身由六位藝術家畫上了六幅壁畫，成為新景點「壁畫街」。 地點：荃灣白田壩街45號

南豐紗廠（資料圖片 / 盧翊銘攝）

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8. 中環海濱 - AIA嘉年華

AIA友邦嘉年華第五年於中環海濱活動空間舉行，為期66日，提供逾30款機動遊戲。當中5款機動設施為首度到港，包括Bumble bee、Monster truck、Miami trip及Jumping frog等。此外，來自英國的歐陸雜技團表演，帶來一系列首次於香港上演的表演，包括《大力士》、《跳躍雲朵》、《倫敦舞團》及《宇宙雙輪》，周二至周日每天開放2至4場（1月11日除外）。 日期：2018年12月14日至2019年2月17日 （12月31日延長開放時間至凌晨1點） 門票：成人 – 130元入場券包10個 代幣；50元入場券

AIA友邦嘉年華。（梁鵬威攝）

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9. 九龍天際100 - 歡慶在天際

天際100香港觀景台推出的光影匯演「愛在天際」，由曾參與著名「繽紛悉尼燈光音樂節」悉尼歌劇院投影的製作團隊Spinifex Group創作，全長30分鐘，包括5分鐘的短片，及以夜空、本土特色圖案作主題的立體動畫，包括有傳統店舖鐵閘及香港市花洋紫荊的煙花圖案等。截至2019年1月1日，二人同行夜間門票為222元。 日期：2018年12月12日至2019年1 月1日 時間：星期日至四 - 每晚晚上6時半至9時；星期五至六 - 每晚晚上6時半至10時

天際100香港觀景台推出「歡慶在天際」節日活動。（天際100提供）

10. 維多利亞公園 – 工展會

每年一度的工展會均吸引大批市民入場購物，今年場內有達880個攤位，劃分為食品飲料區、糧油麵食區和蔘茸海味湯料等多區域。大會亦由12月29日起，一連7天推出「新年瘋狂至激賞」購物優惠，全部產品均以「1元」和「1折」限量發售。 此外，因應港珠澳大橋開通，大會獲運輸署批准，於香港天后興發街公眾停車場增設跨境巴士服務落客點，接送旅客由珠海直達工展會。跨境巴士將以珠海口岸為起站，途經銅鑼灣時代廣場，終點為天后興發街公眾停車場。 跨境巴士服務將由12月29日（周六）正式推出，直至2019年1月7日。每天由珠海口岸出發，共有3班班次，分別是上午9時30分、10時及10時30分，車費為人民幣130元（約148港元），市民可於大橋珠海口岸直通巴士售票處，及環島票務中心購買車票。 日期：2018年12月15日至2019年1月7日 時間：早上11時至晚上10時（最後一日開放至晚上8時） 門票：12元/張（身高 1 米或以下小童、65 歲或以上長者及殘疾人士均可免費入場）