【除夕好去處】十個倒數熱點推介　煙花匯演穿梭「星空萬花筒」　

1. 維港 - 除夕倒數煙花

2. 中環海濱 – 國際燈光藝術展

3. 旺角朗豪坊 -《TSUM TSUM聖誕市集》​

4. 中環 PMQ - Floating Christmas ​

5. 尖沙咀 The ONE - 冬日夢幻漫遊宇宙

The ONE與國際性肖像品牌LINE FRIENDS聯手,以偶像團體BTS(防彈少年團)創作的宇宙明星「BT21」為主題,推出全球首個BT21宇宙聖誕主題商場佈置 、 【BT21 MEETS The ONE 冬日夢幻漫遊宇宙】,成員VAN、TATA、CHIMMY、COOKY、RJ、SHOOKY、MANG及KOYA,在商場中庭佈置成「宇宙聖誕基地」,市民可與展品瘋狂「打卡」。

6. 沙田新城市廣場 -《愛麗絲夢遊仙境:穿越魔鏡》​

新城市廣場推出數碼互動藝術裝置,以《愛麗絲夢遊仙境》為主題的<Alice’s Adventure @ Starlight Garden夢遊奇幻樂園>,分佈於商場一期3樓及7樓星光花園的聖誕裝置。商場把韓國流行的「Alice: Into the Rabbit Hole」〈이상한 나라의 앨리스〉裝置藝術展覽,首次帶入場內3樓展出,並新增「打卡」秘境,客人爬進30呎高的聖誕樹兔子洞穴內,可窺探愛麗絲的神秘異想世界。至於7樓星光花園,則延續每年戶外聖誕燈飾的特點,以《愛麗絲夢遊仙境:穿越魔鏡》(Alice Through the Looking Glass)為設計靈感。

日期: 即日起至2019年1月13日

時間: 中午12時至晚上10時(明年1月1日前,逢星期五、六、日及公眾假期延長至晚上11時)

地點: 沙田新城市廣場一期7樓星光花園