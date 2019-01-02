房協長者安居計劃助長者重覓笑容　由受助者變義工助同人、安居

安老院舍虐老事件時有發生，入住老人院是不少長者的夢魘；為使長者能居家安老，房協近年推出「樂得耆所」及「長者安居樂」計劃 協助他們樂享頤年。 獨居公屋的嚴雪玲婆婆（70歲）5年前面對喪母、患腦瘤及退休壓力接連打擊，變得足不出戶，曾想過結束生命，然而後來參與社區內的「樂得耆所」計劃，現在滿臉笑容，並擔任頤健大使、網長，更揚言：「要日日落過嚟先開心」，希望居家安老；而83歲曾跌過受傷的馬敏慧婆婆（83歲），則透過「樂得耆所」為她安裝扶手及沖涼椅，終可安心洗澡。 至於，退休婦產師醫生陳太（88歲）14年前入住房屋協會「長者安居樂」屋苑樂頤居，約10年前喪夫、5年前骨折受傷，仍不從丈夫遺願前往美國與子女團聚，而選擇在樂頤居安老：「呢度啲人好親切。」

嚴雪玲婆婆參與「園藝樂趣多」，學習花藝種植，與同好分享心得，舒緩情緒壓力。（朱雅霜攝）

現時70歲的嚴雪玲婆婆，是其中一位參加「樂得耆所」計劃的長者，她居於觀塘花園大廈，原本從事美容業，日常工作忙碌；至5年前，母親逝世，令其失去寄託，豈料禍不單行，她更確診8厘米腦瘤，影響平衡及腳部不適，無奈退休，接二連三的打擊，令她情緒低落，「唔開心，冇人同我講嘢」，更有「睇唔開」的想法；每天除了落街食飯，只將自己困在家中掛念着子女，這樣的日子過了最少半年之久。

嚴雪玲婆婆（右一）擔任頤健大使，帶領長者做運動。（朱雅霜攝）

街坊關心雪玲婆婆狀況 帶她參加長者康樂中心活動

街坊擔心雪玲情況，帶她到玉蓮臺的長者康樂中心；雪玲憶述當時社工主動關心，感到「好溫暖」，同時又安排她參與「園藝樂趣多」，「有人講下嘢，漸漸開心返」；她同時又學習8段錦及健康10式，強身健體，大學義工更定期為她進行健康評估，直至今年進行腦部微創手術，逐步撥開陰霾。

由受助人變義工助同路人

現時她更做義工擔任頤健大使，帶領長者做運動，又做「網長」負責聯絡5至10位長者。她精力十足，看不出每朝因病患，要吃9粒藥。她笑說：「以前喺屋企等仔女電話，依家我都唔理佢哋，由我自己開心。」

冀能居家樂老

早前一名92歲長者在家中過身，雪玲亦不擔心說：「自己屋企最溫暖。」她憶述母親去世前兩年住老人院，曾被院友打，不時掛在嘴邊，令雪玲不想入住老人院，「我最想係居家安老」。

嚴雪玲婆婆說：「樂得耆所令我可以學到嘢，可以運動，每年評估我身體，提我食藥，依家覺得精神咗，心情都開心咗。」

馬敏慧婆婆（右二）透過「智醒大笪地」，訓練記性。（朱雅霜攝）

83歲婆婆曾因忘記閂水喉遭投訴

同樣已住在觀塘花園大廈30年的馬敏慧婆婆，現時已83歲。她曾兩度進行腳部軟骨手術，跌倒的陰影令她洗澡亦擔驚受怕，要單手扶着洗手盤及牆壁，加上健忘，會忘記熄火及忘記閂水喉，造成滲漏遭樓下投訴：「唔開心，唔知點算好」雖然與兒、孫同住，但為免他們擔心，始終「唔可以畀阿仔知」。

花園大廈有近半長者參加「樂得耆所」計劃

透過「樂得耆所」計劃，已為她免費在屋內安裝扶手，並在洗手間安裝沖涼椅，令她終於可以安心沖涼，亦安排她參與活動，透過小組討論形式進行懷緬治療及唱歌，訓練記性及說話能力，又學習使用平版進行健智訓練，敏慧婆婆說：「依家心情好啲，我係老人家，(其他人)會錫住我。」

現時觀塘花園大廈約有4000名長者，當參與「樂得耆所」的長者約2,000名，中心與大學合作，透過抽樣進行大型健康評估，根據長者健康情況、情緒及生活技能，利用政府提供每人2000元津貼安裝安全設施，希望在社區住所中為長者提供安老服務。

陳太喜歡閱讀及看報紙。（朱雅霜攝）

房協另一個居家安老「長者安居樂住屋計劃」 推行10多年，服務對象為中產長者。88歲退休婦產科醫生陳太，原與丈夫在美孚單位過着退休生活，但年紀越來越大，定居美國的子女不放心，得悉此計劃便着手申請。

子女在美國定居 惟丈夫過身後仍選擇與女傭居港

14年前陳太夫婦出售美孚單位，租住樂頤居約37平方米的一房單位，直至10年前丈夫去世，由於語言障礙及不適應居住環境，陳太無依丈夫遺願移居美國，現時與女傭同住。

陳太健康一向不俗，但5年前跌倒，左腳骨折須進行手術，術後入住樂頤居一樓的安老院，在醫護人員悉心照料下，迅速在兩個月內康復返回住所。

樂頤居無障礙施設令「老人家有安全感」

雖然未有與家人同住，但陳太亦有感「呢度好親切」。她認為職員如朋友，樂頤居的無障礙施設完善，走廊及室內均有扶手，走廊與升降機設椅子，「對老人家有安全感」，屋內設有多個平安鐘，感不適職員即時協助送院，亦可隨時入住附設的安老院，適合長者生活。

此外，她亦會參與手機班；到閱讀間看報紙；在平台花園晨運。此外，會所餐單由營養師設計，親友探望亦能在會所請客，生活自由、舒適，令她從來無想過要搬離樂頤居。