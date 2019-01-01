【迎2019年】新一年來臨　維港兩岸30萬人齊賞「星空萬花筒」

除夕夜迎接新一年，維多利亞港兩岸舉辦大型倒數活動，10分鐘的煙火匯演，陪伴數以十萬計市民和旅客，一起迎接2019年的來臨。警方早前曾預計，除夕夜將有30萬人觀賞煙火。

維多利亞港兩岸舉辦大型倒數活動，10分鐘的煙火匯演，陪伴數以十萬計市民和旅客，一起迎接2019年的來臨。（余俊亮攝）

今年的倒數活動由旅發局主辦，交通銀行香港分行冠名贊助。活動全場10分鐘，並引進了意大利獲獎煙花「星空萬花筒」，加上新增的樓頂噴射燈效果，令維港兩岸的一起參與倒數的人士嘆為觀止。

從11時開始，每隔十五分鐘，港島的幾幢大廈就會噴射出紅色、綠色、金色及銀色的流星火花，分別代表著甜蜜、健康、常樂和富裕。人群中不少人向著煙火許下願望。

（余俊亮攝）

氣氛在最後一分鐘不斷加溫，直到最後五秒，「5、4、3、2、1、」，眾人大聲吶喊，將跨年、迎新的歡樂氣氛沸騰到最高點，隨後齊齊互道「Happy New Year！新年快樂！」煙花隨即騰空而起，點亮除夕的夜空。音樂配合着煙花的節奏，令整個維多利亞港都千變萬化。中段的煙火秀引入了意大利獲獎煙花「星空萬花筒」，升空的圖案如萬花筒一般多變：菱形、圓形、半月形不斷交錯，顏色也隨之交替變化；最後一段壓軸項目更是在一分鐘內呈現了不同的煙火圖案，讓所有觀眾都目不轉睛、尖叫不斷。

而當煙花停止，主辦單位更請來了歌星林子祥擔任壓軸嘉賓。人群中不時有人跟著林的歌聲哼唱，遲遲不願散去。