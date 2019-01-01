強烈季候風漸緩和　天文台料周六「小寒」最高溫升至22度兼有雨

強烈冬季季候風持續影響本港，寒冷天氣警告仍然生效！根據天文台最新預測，未來一兩日本港天氣持續寒冷，有幾陣雨，預料明日（2日）氣溫介乎攝氏12至14度，但預料冬季季候風會在本周後期緩和，氣溫將逐漸回升，至本周六（5日）二十四節氣中的「小寒」，最高氣溫高達22度，其後數天最高氣溫仍維持在20度或以上。

本港未來數天仍持續寒冷，至本周後期氣溫逐漸回升兼有雨。（資料圖片）

本港今日仍然天陰陰，氣溫介乎11至16度，天文台預料今日部分時間有陽光，晚上天氣寒冷，有一兩陣雨，吹和緩至清勁北風，高地間中吹強風。

天文台表示，受強烈冬季季候風影響，未來一兩日本港天氣持續寒冷，最低溫僅12度，較昨日預測調高1度，預料冬季季候風會在本周後期緩和，華南沿岸氣溫將逐漸回升，而一股較弱的季候風補充會在下周初影響華南。天文台預測，本周六雖然是二十四節氣中的「小寒」，標誌開始進入一年中最寒冷的日子，但今個小寒不太寒，最高氣溫達22度，且大致多雲，能見度較低，晚上有一兩陣微雨，其後數天氣溫介乎16至22度。

（天文台網站截圖）

在寒冷天氣下，市民應注意保暖，衞生防護中心提醒，寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。發言人解釋，長者皮下脂肪較少，體溫調節機能減退，在寒冷天氣下，身體可能未能對氣溫下降作出適當反應；部分長者可能因為行動不便以致身體產生及保存熱能的能力減低，而慢性疾病如高血壓、糖尿病或內分泌失調等，除令長者體弱外，亦令他們的新陳代謝率減慢，因而減低製造熱能。