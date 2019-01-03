中女涉非禮男友10歲兒　老師指男童提性侵時　雀躍稱或不用再補習

中女涉非禮男友的10歲兒案續審，裁判官早前裁定女被告表證成立，女被告並無出庭自辯，卻傳召男童的前補習老師作供，指男童會訛稱欠帶或遺失手冊等藉口不去補習；提及遭女被告侵犯時，更雀躍地表示以後不用再在同一學校上課及上補習班，辯方結案陳詞時亦指男童愛說謊，其證供有疑點。裁判官將裁決押後至本月17日，被告續獲准保釋。

年約四十歲的女被告在西九龍法院否認非禮男子的10歲兒子。（資料圖片）

老師稱難肯定男童是否性本善

男童的前補習老師指，他曾因與朋友在家玩樂而遲遲不來補習班，又曾訛稱要與嫲嫲吃飯需早走。男童於去年2月5日，即聲稱遭侵犯的翌日，未有出席補習班，向老師稱因被父親打而身處屯門醫院，並說：「我畀媽咪性侵。」她續說，男童當時雀躍地說不需再於就讀的學校讀書及上補習班。控方盤問道，男童不愛讀書，故會就補習等事說謊，老師同意。被問及男童本性善良與否，她則稱不肯定。

辯方指男童想與生母住

辯方結案陳詞指，男童不滿父親管教，在校亦一直過得不愉快，希望與生母同住，故生此案。他認為男童非實話實說之人，指他向警方稱每晚要睡沙發床、平日會叫被告「舅母」，盤問下卻有另一說法。

案件編號：WKCC3467/2018