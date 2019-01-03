「瞓街牧師」林國璋被指私吞教會資源　遭善樂堂入稟興訴

有「瞓街牧師」之稱的林國璋，被他有份創辯的善樂堂指失德，並濫用教會資源從中獲利，更指林的未婚妻接受教會資助而未作申報，直指林私吞捐款等，昨（2日）入稟高等法院要求林作出賠償。

瞓街牧師，林國璋。（高仲明攝）

原告為基督教善樂堂有限公司，被告為林國璋。入稟狀指，被告在該教會1997年成立時曾擔任多個職位，包括董事局主席、「守護兄弟行動」的負責人等。不過，約2016年中至去年中，教會發現被告違反其信托及身為董事的責任，而被告於2017年8月25日起遭教會停職。

教會名義租單位自用

入稟狀指，被告以教會名義在筲箕灣潤民商業中心租借了6樓A室及C室的單位，另再使教會繳交有關單位及另一B室單位的管理費，但被告以3單位作己用，卻從未向教會董事局申報他事實上為有關單位的業主。原告直指被告濫用教會資源使自己獲益。

未婚妻領津貼未有申報

入稟狀又指出，被告在2015年至2017年期間以「守護兄弟行動」名義，令教會向其未婚妻支付津貼，但被告身為「守護兄弟行動」的負責人，卻未有申報潛在的利益衝突；另外夕被告錯誤地令教會替他報銷買書費用，及私吞教會捐款及賣物得益。教會因而受到重大損失，故要求被告賠償有關損失。

案件編號：HCA3/2019