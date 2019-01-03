天文台總結：12月異常溫暖　平均氣溫達19.2度　較正常少雨

早前天文台已預料本港今個冬季氣溫正常至偏高，寒冷天氣日數也較上個冬季少。天文台今日（3日）以「異常溫暖」總結去年12月的天氣，平均氣溫達攝氏19.2度，較正常值17.9度高1.3度，是有記錄以來12月份其中一個第六高，亦較正常少雨。

天文台以「異常溫暖」總結去年12月的天氣，平均氣溫達攝氏19.2度。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

天文台表示，由於大部分時間影響華南的東北季候風較正常弱，去年12月平均氣溫19.2度，較正常值17.9度高1.3度，是有記錄以來12月份其中一個第六高。該月平均最低氣溫17.6度，較正常值15.9度高1.7度，是有記錄以來12月份其中一個第四高。12月亦較正常少雨，總雨量為11.9毫米，約為正常值26.8毫米的44%。去年的全年總雨量為2162.9毫米，較全年正常值2398.5毫米少約10%。

12月最高27.1度 最低10.3度

天文台指出，受東北季候風影響，去年12月首兩天本港普遍天晴，皆因一股較溫暖及潮濕的海洋氣流於隨後兩天為本港帶來異常溫暖的天氣，12月4日香港天文台的氣溫上升至本月最高的27.1度，當日的平均氣溫更高達24.8度，是有記錄以來12月份最高。

至12月中，另一股東北季候風補充抵達華南沿岸地區，為本港帶來幾陣微雨及大致多雲的天氣，但受乾燥的東北季候風影響，隨後兩天本港大致天晴及乾燥，早上天氣清涼；隨着影響華南沿岸地區的東北季候風逐漸被一股較溫暖及潮濕的海洋氣流取代，其後本港氣溫逐漸回升，12月22日的日平均氣溫達22.2度，是有記錄以來最溫暖的冬至。

受強烈冬季季候風影響，12月後期本港風勢頗大，氣溫逐步下降。在寒冷的偏北風及多雲影響下，12月最後兩天天氣寒冷，至12月30日香港天文台的氣溫下降至本月最低的10.3度。